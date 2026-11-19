Thầy giáo Nguyễn Thanh Bách được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, sáng 19-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Nguyễn Thanh Bách, 31 tuổi, giáo viên Trường mầm non Na Sầm (xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn), là nam giáo viên mầm non duy nhất trong số 45 nhà giáo, cán bộ quản lý bậc học mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Sinh năm 1995, quê Thái Nguyên, thầy Bách cho biết lựa chọn nghề giáo viên mầm non xuất phát từ tình yêu trẻ cùng năng khiếu ca hát, múa, vẽ và những kỹ năng phù hợp với công việc.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi vào ngành giáo dục mầm non, Trường đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Năm 2018, Bách tốt nghiệp loại giỏi. Sau vài tháng dạy hợp đồng tại một trường tư, anh được đặc cách xét tuyển vào một trường mầm non ở huyện Văn Lãng cũ, nay là Trường mầm non Na Sầm.

"Suốt 8 năm công tác, tôi vẫn thực hiện vai trò của một giáo viên mầm non bình thường: lên lớp, chăm sóc và giáo dục trẻ hằng ngày", thầy Bách chia sẻ.

Vượt định kiến làm thầy giáo mầm non

Theo Bách, nam giáo viên mầm non có thể gặp nhiều khó khăn hơn đồng nghiệp nữ, nhất là khi phải đối diện với những định kiến về giới. Anh từng bắt gặp ánh mắt dò xét, nghe những câu hỏi như tại sao không chọn một nghề mạnh mẽ hơn.

"Tôi bỏ qua tất cả những lời nói bên ngoài để theo đuổi công việc", Bách nói.

Thầy Bách áp dụng công nghệ trong việc thiết kế bài giảng cho học sinh - Ảnh: NVCC

Trong quá trình chăm sóc trẻ, thầy và giáo viên nữ đứng lớp cùng phân công nhiệm vụ: thầy chăm sóc vệ sinh cho các bé trai, cô hỗ trợ các bé gái.

Thầy Bách cũng từng gặp trường hợp phụ huynh xin chuyển lớp cho con khi biết giáo viên đứng lớp là nam vì lo ngại những vấn đề nhạy cảm.

Khi đó, ban giám hiệu mời phụ huynh đến trao đổi, chia sẻ về thành tích, phẩm chất và năng lực của thầy Bách. Nhà trường cũng thông tin lớp học có camera và các giáo viên khác cùng hỗ trợ để phụ huynh yên tâm. Phụ huynh sau đó đồng ý cho con tiếp tục học.

"Chỉ sau một tháng, mẹ của bé còn hỏi tôi có người yêu chưa để giới thiệu. Nghĩa là mình đã lấy được lòng tin của phụ huynh dù ban đầu họ chưa tin tưởng", thầy Bách kể.

Nhiều phụ huynh mong con được học lớp thầy Bách

Bách cho biết mặc dù tỉnh nhà Thái Nguyên từng có nhiều đợt tuyển dụng giáo viên nhưng anh vẫn quyết định chọn ở lại Na Sầm công tác vì thấy môi trường làm việc phù hợp, có nhiều điều kiện phát triển tại đây - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bách cho biết toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 3 giáo viên mầm non nam, riêng xã Na Sầm chỉ có mình anh. Những ngày đầu, anh học hỏi kinh nghiệm từ các cô giáo trong trường, rèn cho học sinh tính cứng rắn, nghiêm khắc nhưng vẫn đầy yêu thương.

Là giáo viên trẻ, Bách thường xuyên ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để thiết kế mô hình học tập và tìm phương pháp giáo dục mới, giúp tiết học gần gũi với trẻ.

Với những học sinh khuyết tật trí tuệ, anh dành nhiều tình cảm, thường xuyên trò chuyện để các em gần gũi và hòa đồng với bạn bè.

"Tôi dành tình cảm đặc biệt, yêu thương và trò chuyện nhiều hơn để các con gần gũi, hòa đồng với bạn bè. Thậm chí có bạn rất chậm nói, nhưng nhờ được thầy cô chăm chút, yêu thương như con mà bạn ấy không muốn về nhà, chỉ muốn đi về nhà thầy", Bách chia sẻ.

Thầy Bách (bên trái) cùng tập thể giáo viên nhà trường - Ảnh: Trường mầm non Na Sầm

Câu chuyện về thầy giáo nam dạy mầm non dần được nhiều người biết đến. Nhiều phụ huynh tin tưởng, mong muốn con được học lớp thầy Bách vì lớp có cả thầy và cô, tạo không khí vui vẻ.

Năm 2025, Bách được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng tại ngôi trường có 12 lớp với 300 học sinh. Tuy nhiên, sau khi bốn trường trong xã sáp nhập thành Trường mầm non Na Sầm, anh trở lại vị trí giáo viên.

"Tôi chọn nghề này bằng lòng yêu trẻ, không phải địa vị hay chức danh nào. Dù ở bất cứ chức danh, vị trí nào tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Bách nói.

Trước danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, Bách từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2021-2022, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023; nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn năm 2024 và bằng khen của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn năm 2025. Đại diện Trường mầm non Na Sầm cho biết danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 là sự ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp của thầy Bách trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.