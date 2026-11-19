Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng 19-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026, trong đó có 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ, vùng miền trong cả nước trực tiếp tham dự buổi tôn vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ, được thể hiện bằng những chủ trương mang tính đột phá, những quyết sách mạnh mẽ và chính sách thiết thực như hiện nay.

Theo ông, có một điều rất đẹp ở nghề dạy học: những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

"Vì vậy, các thầy giáo, cô giáo hãy luôn khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử để nghề giáo 'là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý' như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dạy", ông Thưởng chia sẻ.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ông Thưởng cho biết ngành giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sĩ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải.

Cô Đinh Thị Huệ - giáo viên Trường mầm non Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, Cao Bằng - nhận bằng khen nhà giáo tiêu biểu năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Khi các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

"Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh", ông Thưởng nói.

Ông mong các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục.

Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số, mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô.

Vinh quang của thầy cô đã hóa thân vào học trò Theo ông Thưởng, khi chúc mừng những nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, chúng ta cũng hướng lòng tri ân tới biết bao thầy cô chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề. Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước. "Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hóa thân vào học trò là như vậy", ông Thưởng nói.