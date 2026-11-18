Các đại biểu chụp hình với các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 - Ảnh: AN BÌNH

Chiều 18-11, tại Nhà hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai), Trung ương Đoàn tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ V năm 2026.

Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP Đồng Nai.

100 nhà giáo trẻ được chọn từ 560 hồ sơ đăng ký

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng hai năm một lần.

Năm nay, từ 560 hồ sơ đăng ký, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã giới thiệu 159 hồ sơ tham gia xét chọn cấp Trung ương.

Qua đó Trung ương Đoàn lựa chọn tuyên dương 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu đến từ 35 đơn vị, gồm 9 giáo viên mầm non, 44 giáo viên phổ thông, 11 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 36 nhà giáo tại các trường đại học, học viện.

Là một trong 100 nhà giáo trẻ được tuyên dương, thầy Trần Đức Phú - giáo viên Trường tiểu học, THCS Hiệp Hòa (TP Đồng Nai) - cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là sự ghi nhận, khích lệ đối với những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua.

Trong công tác chuyên môn, thầy Phú luôn chủ động đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh.

Trong năm học 2024-2025 và 2025-2026, thầy Phú có ba sáng kiến được công nhận cấp thành phố và cấp phường, tập trung vào công tác chủ nhiệm và các giải pháp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo trong môn tiếng Việt.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai trao bằng khen và hoa chúc mừng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương - Ảnh: AN BÌNH

Mong nhà giáo trẻ tiên phong đổi mới, làm chủ công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - cho biết trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, công việc của nhà giáo càng đặt ra những yêu cầu mới.

Khi người học dễ dàng tiếp cận thông tin, thầy cô giáo giúp các em biết lựa chọn, kiểm chứng và sử dụng thông tin có trách nhiệm. Khi công nghệ và nghề nghiệp liên tục biến đổi, thầy cô bồi dưỡng cho các em khả năng tự học và thích ứng.

Giữa nhiều tác động đến nhận thức, lối sống của người trẻ, sự công bằng, trung thực và nhân ái trong cách ứng xử của người thầy vẫn là những bài học gần gũi, có sức thuyết phục sâu sắc.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu tại lễ tuyên dương - Ảnh: AN BÌNH

Chị Nguyên mong muốn mỗi nhà giáo trẻ tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên ba phương diện: về phẩm chất, giữ vững lòng yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm nêu gương; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, không ngừng học tập và làm chủ khoa học công nghệ; tiên phong đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và thúc đẩy các hoạt động xã hội trong nhà trường.

"Với lợi thế về tuổi trẻ, các thầy cô hãy mạnh dạn tìm tòi, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để nâng cao được chất lượng bài giảng, học liệu và hỗ trợ người học.

Đổi mới cần xuất phát từ nhu cầu của sinh viên, học sinh, phù hợp với điều kiện giảng dạy và được đánh giá bằng sự tiến bộ thực chất của các em", chị Nguyên nhấn mạnh.