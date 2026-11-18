Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM và bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - trao thưởng cho các giáo viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 18-11, tại hội trường Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dịp này, TP.HCM đã vinh danh 69 nhà giáo tiêu biểu, nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản, giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Tại buổi lễ, UBND TP.HCM đã tuyên dương 9 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 ( 9 nhà giáo ở TP.HCM trong số 335 nhà giáo trên cả nước được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen "Nhà giáo tiêu biểu 2026");

50 nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản; 10 nhà giáo đạt giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2026. Đây là những cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều uy tín trong nghề, chuyên môn giỏi, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp "trồng người"…

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trao thưởng cho các giáo viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhờ lời dạy của cô em mới có ngày hôm nay

Trong phần giao lưu, tâm sự của nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Mai, tổ trưởng tổ toán, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (một trong 9 nhà giáo tiêu biểu năm 2026) khiến nhiều người cảm động:

"Nghề giáo cũng có những lúc mệt mỏi và có những giây phút, những tình huống khiến mình chạnh lòng. Nhưng rồi một tin nhắn từ học trò cũ như: Cảm ơn cô, nhờ những lời dạy của cô mà em có được ngày hôm nay hay cô là người dạy toán hay nhất mà em đã từng được học…là những lời động viên vô giá khiến tôi thêm gắn bó với nghề.

Điều làm tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy học trò tiến bộ, trưởng thành và vẫn nhớ đến cô giáo của mình sau nhiều năm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi thấy 32 năm gắn bó với nghề là một hành trình thật đẹp và đáng quý".

Ông Lê Quốc Phong (thứ 4 từ phải qua) và ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (thứ 3 từ phải qua) - tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chia sẻ của các nhà giáo trong phần giao lưu khiến nhiều người cảm động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, niềm vui của nhà giáo Trần Thị Hồng Tắng, giáo viên Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi, xã Tân An Hội (cô Tắng đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026) là khi thấy cậu học trò cất tiếng hát:

"Tôi vẫn nhớ hình ảnh của em Minh - một học trò rất đặc biệt của mình. Những ngày đầu khi đến lớp, em thường la hét, đập phá đồ đạc và gần như không muốn giao tiếp với ai. Tôi đã trăn trở về em và đã dành nhiều thời gian để gần gũi, lắng nghe, kiên trì giúp em điều chỉnh cảm xúc.

Nếu phải chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất, tôi sẽ chọn lúc Minh cất tiếng hát. Sau những ngày tháng kiên nhẫn đồng hành cùng em, được nhìn thấy em tự tin đứng trước mọi người, vui vẻ hát bằng tất cả sự hồn nhiên của mình, tôi thực sự xúc động.

Khi ấy, tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc của nghề giáo, bởi đôi khi phần thưởng lớn nhất chính là được chứng kiến học trò thay đổi và trưởng thành từng ngày" - cô Tắng chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trao thưởng cho các giáo viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - (thứ sáu từ trái qua) bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM (thứ bảy từ trái qua) trao giải thưởng Võ Trường Toản cho các giáo viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Đề xuất chế độ đãi ngộ vượt trội cho giáo viên

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, khẳng định:

"Công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức, nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự thấu hiểu, nhân cách và trách nhiệm của người thầy trong hành trình giáo dục con người.

Tôi mong mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; không ngừng nâng cao năng lực bản thân, chủ động tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời luôn gìn giữ những giá trị nhân văn cao đẹp của nghề dạy học".

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh:

"Các thầy cô giáo là những tấm gương sáng về lòng yêu nghề, sự cống hiến quên mình và tinh thần tiên phong sáng tạo. Những giải thưởng cao quý hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của các thầy cô được tôn vinh mà còn là niềm tự hào của nhà trường và của toàn ngành giáo dục TP"

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM và bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trao thưởng cho các giáo viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lãnh đạo và giáo viên Trường THCS Ngô Tất Tố, phường Phú Nhuận, TP.HCM chúc mừng thầy Trần Văn Nam, giáo viên nhận giải thưởng Võ Trường Toản 2026 - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cùng các đối tác giáo dục chúc mừng cô Lê Thị Thanh Giang, hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (thứ 4 từ trái qua) và cô Nguyễn Thị Thu Hiền, hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Bình (thứ 2 từ phải qua) nhận giải thưởng Võ Trường Toản 2026 - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng đội ngũ thầy cô giáo là nhân tố quyết định của sự nghiệp đổi mới giáo dục. TP.HCM sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách cao nhất cho giáo dục, khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ vượt trội cho giáo viên theo thẩm quyền đặc thù.

"TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề, cống hiến trọn vẹn trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người" - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định.