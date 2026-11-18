Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 5 từ trái qua) và ông Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trao thưởng cho 9 nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tham dự buổi lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại TP.HCM có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Cảnh Chí Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM...

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 4 từ phải qua) và ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (thứ 3 từ phải qua) - tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục TP.HCM qua những thước phim tư liệu về truyền thống, vai trò tiên phong của nhà giáo và phát triển giáo dục TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đã có bài diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo ông Nguyễn Tấn Phát, năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng của ngành giáo dục thành phố với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới trường học, chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đổi mới phương pháp giảng dạy và chủ động tiếp cận khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Tấn Phát cho biết ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng trường lớp, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường tiên tiến, hiện đại. Đồng thời, ông Phát cũng cho rằng việc nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải chăm lo nhà giáo, bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống và cơ hội phát triển nghề nghiệp để thầy cô yên tâm làm việc…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh đội ngũ nhà giáo có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Mỗi kết quả đạt được của thành phố đều có sự đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, giảm gánh nặng hồ sơ, sổ sách hành chính, các cuộc thi hình thức và áp lực thành tích để tăng thời gian nghiên cứu cho giáo viên, trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Đội ngũ thầy cô giáo là nhân tố quyết định của sự nghiệp đổi mới giáo dục. TP.HCM sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách cao nhất cho giáo dục, khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ vượt trội cho giáo viên theo thẩm quyền đặc thù.

TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề, cống hiến trọn vẹn trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người", Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong trò chuyện và chúc mừng giáo viên tiêu biểu - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Tại buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM đã tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM nhân ngày 20-11. Đồng thời tuyên dương 9 nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là 9 nhà giáo ở TP.HCM trong số 335 nhà giáo trên cả nước được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen "Nhà giáo tiêu biểu 2026".

9 nhà giáo bao gồm:

Nhà giáo Trần Kim Nhung, Tổ trưởng chuyên môn, Trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi.

Nhà giáo Hồ Thị Loan, giáo viên Trường mầm non Long Xuyên, phường Tam Long.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hoàng Trang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Hòa 2, phường Bình Hòa.

Nhà giáo Huỳnh Thị Thu Hà, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Đào Sơn Tây, phường Hiệp Bình.

Nhà giáo Nguyễn Thị Kim Vui, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Phú Giáo.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Loan, giáo viên Trường THPT Tạ Quang Bửu.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Mai, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Nhà giáo Trần Trọng Hiếu, giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận Tân Phú.

Nhà giáo Phạm Ngọc Hiền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long Điền - Đất Đỏ.