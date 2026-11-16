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TP.HCM thực hiện đánh giá để xét thăng hạng giáo viên

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Các đơn vị sẽ lập danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I từ nay đến hết ngày 23-11.

TP.HCM thực hiện đánh giá để xét thăng hạng giáo viên - Ảnh 2.

Giáo viên Trường tiểu học Đống Đa, phường Tân Hòa, TP.HCM trong 1 tiết dạy - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày 16-11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có công văn đề nghị UBND xã, phường, đặc khu; hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn và hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở khẩn trương thực hiện đánh giá, rà soát số lượng, tiêu chuẩn và lập danh sách giáo viên đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Theo đó, giáo viên được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Thứ nhất là được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật;

Thứ hai là có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

Thứ ba là đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.

Thứ tư là đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng lưu ý các đơn vị là việc tổ chức xét thăng hạng chức danh giáo viên cần bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Giáo viên đăng ký xét thăng hạng chức danh phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên của từng cấp học và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Số lượng chỉ tiêu đề nghị thăng hạng của từng hạng nhà giáo thực hiện theo khoản 2 Mục II Văn bản số 64/BNV-CCVC ngày 5-11-2024 của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức như sau:

Chức danh nghề nghiệp hạng I và tương đương: Tối đa không quá 10%;

Chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương: Tối đa không quá 50%;

Chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống (nếu có): Tối đa không quá 40%.

TP.HCM thực hiện đánh giá để xét thăng hạng giáo viên - Ảnh 2.Bộ Giáo dục đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên lớp 1 đến 12

Dự kiến định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần, với giáo viên cấp THCS tăng từ 19 lên 20 tiết/tuần, giáo viên cấp THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần.

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HOÀNG HƯƠNG
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    Chủ đề: giáo viên xét thăng hạng chức danh giáo viên TP.HCM

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