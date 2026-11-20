Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố cho Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Ảnh: TRỌNG NHÂN



Sáng 20-11, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.



Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND TP.HCM, các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu học sinh, sinh viên và đối tác của nhà trường.

Đào tạo nhân lực kỹ thuật cho công nghiệp hiện đại

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - ghi nhận những đóng góp của Trường Cao Thắng trong việc đào tạo các thế hệ công nhân lành nghề, cán bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và phát triển công nghiệp của thành phố.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà trường đã gắn bó với quá trình phát triển của Sài Gòn - TP.HCM và tiếp tục có trách nhiệm cung cấp nhân lực cho các ngành sản xuất.



Đề cập việc Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được lựa chọn thực hiện chức năng trung tâm quốc gia về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: "Yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có tay nghề vững vàng, tư duy sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ hiện đại".

Ông Cường khẳng định thành phố sẽ cùng các cơ quan liên quan tạo điều kiện để Cao Thắng gìn giữ di sản, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ sự phát triển của TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (bìa trái) trao cờ thi đua của Bộ Công Thương cho Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Ảnh: TRỌNG NHÂN



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tập trung vào ba nhiệm vụ.

Trường cần gìn giữ các giá trị lịch sử, đặc biệt là những tư liệu, dấu tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các thế hệ học sinh tham gia cách mạng, gắn giáo dục truyền thống với rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật cho sinh viên.

Về đào tạo, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị nhà trường nâng cao chất lượng giảng viên, chương trình và điều kiện thực hành, phát huy vai trò của trung tâm đào tạo nghề cấp quốc gia.

Trường cần lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên theo nhu cầu nhân lực của ngành công thương, TP.HCM và các tỉnh phía Nam, chú trọng tự động hóa, công nghệ số, bán dẫn, năng lượng mới và công nghệ sản xuất hiện đại.

Bà Thắng nhấn mạnh yêu cầu: "Đào tạo người học làm được việc, có khả năng thích ứng, tiếp tục học tập và phát triển nghề nghiệp lâu dài".

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tham dự buổi lễ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Từ Trường Cơ khí Á Châu đến Cao Thắng hôm nay

TS Lê Đình Kha - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Đình Kha - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - nhắc lại những dấu mốc trong 120 năm hình thành và phát triển của nhà trường.

Trường được thành lập năm 1906 với tên gọi Trường Cơ khí Á Châu Sài Gòn, theo quyết định của Toàn quyền Đông Dương.

Ban đầu, trường đào tạo thợ cơ khí phục vụ ngành hàng hải, vận hành và sửa chữa máy móc trên tàu cũng như trong các cơ sở công nghiệp.

Đây cũng là ngôi trường mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành từng theo học năm 1911. Ông Tôn Đức Thắng theo học ngành cơ khí tàu biển khóa 1915-1917.

Trong giai đoạn 1954-1975, sinh viên Cao Thắng tham gia các phong trào đấu tranh chính trị tại Sài Gòn.

Sau năm 1975, trường tiếp tục phát triển hoạt động đào tạo kỹ thuật, cung cấp nhân lực cho các ngành sản xuất và công nghiệp.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề trong suốt quá trình hoạt động.

Theo TS Lê Đình Kha, trong những năm gần đây, trường cập nhật chương trình theo nhu cầu doanh nghiệp, đầu tư trang thiết bị thực hành và mở rộng hợp tác quốc tế. Trường có các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ và KOSEN của Nhật Bản, đồng thời có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp như Intel, Daikin, Schindler.

Đặc biệt, TS Lê Đình Kha cho biết năm 2026, Cao Thắng được lựa chọn là cơ sở giáo dục thực hiện chức năng Trung tâm quốc gia về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trường sẽ tiếp tục cập nhật chương trình, kỹ năng nghề theo chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng trường học thông minh.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp TP.HCM.