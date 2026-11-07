Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Đổi mới cách vận động Nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà đến các hộ gia đình - Ảnh: KỲ PHONG

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Dự ngày hội có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại ngày hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược và nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Khi mỗi người dân đồng lòng, có ý thức phát huy trách nhiệm với cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh để giải quyết những việc lớn, việc khó và yêu cầu mới đặt ra.

Ông cũng nhìn nhận các Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết càng khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và đoàn kết.

"Văn hóa và đoàn kết phải hiện diện thường xuyên trong đời sống, ở cách ứng xử, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm và việc cùng xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình", Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ông cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của chi bộ, trưởng khu phố, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân khu phố Phước Tấn vì những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Ông đánh giá đây là địa bàn rộng, dân cư phân bố chưa tập trung, đời sống và nghề nghiệp đa dạng. Trong điều kiện đó, việc duy trì sự gắn kết cộng đồng, vận động Nhân dân tham gia các phong trào và chăm lo an sinh xã hội là nỗ lực rất đáng trân trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hải Trịnh Hàng trao quà đến các hộ gia đình - Ảnh: KỲ PHONG

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức thành viên và toàn thể Nhân dân địa phương trong thời gian tới tập trung củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở, phát huy dân chủ và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đối với Nhân dân.

Ông cũng yêu cầu đổi mới cách vận động Nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào, mô hình tại khu dân cư, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức vận động theo hướng thiết thực, gần dân, sát với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa bàn dân cư, gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc cũng cho rằng Nhân dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể trực tiếp xây dựng khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận phải tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn, tham gia, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng kết quả. Mỗi người dân tiếp tục đóng góp phù hợp khả năng, cùng giữ gìn môi trường sống, giúp đỡ hộ khó khăn và tham gia hoạt động cộng đồng.

"TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình cần sự tham gia và chung sức của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Tôi tin tưởng khu phố Phước Tấn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình, xây dựng cộng đồng gắn bó, văn minh, an toàn, hạnh phúc; góp phần cùng phường Tân Hải và TP.HCM thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới", Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Dịp này, khu phố Phước Tấn cũng phát động thi đua và thực hiện ra mắt các mô hình tự quản khu phố - Ảnh: KỲ PHONG

Tại ngày hội, bà Phan Thị Thanh Thảo - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Phước Tấn, phường Tân Hải - cho biết một trong những hoạt động nổi bật của khu phố thời gian qua là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh với những công trình, phần việc thiết thực. Qua đó đã chăm lo an sinh xã hội cho 1.050 trường hợp, trao tặng 600 phần quà trung thu cho trẻ em và thực hiện 450 hoạt động an sinh xã hội với tổng nguồn lực hơn 200 triệu đồng. Đồng thời vận động chăm lo cho hộ khó khăn, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế với 450 trường hợp, mức chăm lo 135 triệu đồng. Dịp này, khu phố Phước Tấn cũng phát động thi đua và thực hiện ra mắt các mô hình tự quản khu phố.