Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết: Mỗi người dân là chủ thể xây dựng khu dân cư văn minh

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - phát biểu tại chương trình - Ảnh: NGỌC LÂN

Tham dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo báo cáo tại ngày hội, trong năm qua, ấp 5 xã Phú Giáo đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo đời sống người dân và xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn.



Cụ thể, địa phương đã quan tâm hỗ trợ nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe.

Nhiều tuyến đường được lắp đặt camera an ninh; các đợt ra quân vệ sinh môi trường được tổ chức thường xuyên. Tỉ lệ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa đạt trên 98%.

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của người dân ấp 5 trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khu dân cư văn hóa, xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, đại đoàn kết toàn dân là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 96 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm và sức mạnh cộng đồng.

Để tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng 10 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: NGỌC LÂN

Trong đó, tiếp tục củng cố tình đoàn kết, phát huy dân chủ, thường xuyên gần gũi, gặp gỡ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân, không chỉ là người thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia xây dựng khu dân cư.



Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tại ấp cần có giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc vận động; hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị địa phương chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bắt đầu từ những việc làm gần gũi như giữ gìn nếp sống văn minh, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, bảo tồn nét đẹp văn hóa và ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, cần tập trung xây dựng chi bộ, chi đoàn, chi hội trong sạch, vững mạnh. Mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên phải là tấm gương tiêu biểu, tích cực trong các phong trào tại khu dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân.

Bạn Lương Trường Thành (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) nhận được học bổng Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: NGỌC LÂN

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM đã trao tặng cây xanh và 10 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 1,5 triệu đồng/phần đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Chia sẻ niềm vui khi nhận học bổng, bạn Lương Trường Thành (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) cho biết rất vui mừng và vinh dự. Theo Thành, học bổng là nguồn hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm động lực để bạn yên tâm theo đuổi con đường học tập lâu dài, đồng thời nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương.

Cùng nhận học bổng, bạn Trần Hoàng Như (sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một) cho biết khoản hỗ trợ giúp bạn trang trải một phần chi phí sinh hoạt, tiền thuê trọ và học phí, qua đó giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình.

"Nhờ nguồn hỗ trợ này, mình có thêm động lực trong học tập. Mình cũng cảm thấy vui vì có thể chia sẻ phần nào gánh nặng kinh tế với ba mẹ, giúp cả gia đình yên tâm hơn", Như chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và vui chơi cộng đồng. Các gian hàng được trưng bày, cùng những trò chơi dân gian như múa sạp, đập ống heo, thả bóng vào được nhiều người dân hào hứng tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và vui chơi cộng đồng. Các gian hàng được trưng bày, cùng những trò chơi dân gian như múa sạp, đập ống heo, thả bóng vào được nhiều người dân hào hứng tham gia - Ảnh: NGỌC LÂN