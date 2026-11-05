Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bìa phải) và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bìa trái) tham quan các gian trưng bày sản phẩm của xã Hòa Vang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 5-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết

Cùng chung vui với bà con thôn Bồ Bản, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến người dân trong thôn.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, ông Trần Cẩm Tú nhắc lại lời dạy của Bác Hồ tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

"Đoàn kết và văn hóa luôn đi cùng nhau. Có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới được bền chặt. Có đoàn kết thì nếp làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài" - ông Tú nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa văn hóa và đoàn kết.

Theo ông, đây là một nét đẹp có ý nghĩa sâu sắc. Trong đó, văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, còn đại đoàn kết chính là môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhắc lại những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư biểu dương tinh thần đoàn kết sau sáp nhập của các thôn trong địa phương, nhất là việc người dân chung tay xây dựng tộc họ văn hóa, phát triển các phong trào ở cơ sở, hiến đất mở đường…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho hộ gia đình chính sách xã Hòa Vang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thôn Bồ Bản với hơn 2.700 nhân khẩu, 100% các tộc họ ở thôn đều đã ký cam kết “Tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy”, giữ gìn gia phong từ trong mỗi gia đình - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Dân là chủ thể của công cuộc đổi mới

Chia sẻ cùng 2.700 người dân thôn Bồ Bản, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và thực hiện mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng.

Đặc biệt là phong trào hiến đất mở đường vào đình làng thôn Bồ Bản, từ Miếu Ông đến Miếu Bà.

"Với nhà nông, tấc đất là tấc vàng. Bà con hiến đất là thể hiện tất cả tấm lòng với quê hương. Đó là minh chứng cho tinh thần cách mạng, sự đoàn kết và sự đồng lòng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước tại thôn chúng ta" - Thường trực Ban Bí thư biểu dương.

Đồng thời, ông lưu ý các cấp ủy tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ để phát triển địa phương.

Trong đó, cần tiếp tục giữ gìn khối đại đoàn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái.

Đồng thời, cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững và không để bất cứ gia đình, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Nhấn mạnh việc Đảng và Nhà nước luôn xác định "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng với truyền thống và sự đồng lòng của người dân, thôn Bồ Bản sẽ trở thành hình mẫu sáng về khu dân cư đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc.