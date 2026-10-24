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Ban Bí thư: Các cơ quan đảng giảm tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% văn bản mỗi năm

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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan đảng hằng năm tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước.

Ban Bí thư: Hằng năm tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: GIA HÂN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quyết định 495 của Ban Bí thư về chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026 - 2030.

Đến 2030 cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng

Quyết định nêu rõ mục tiêu xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Cùng với đó đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nâng cao chất lượng phối hợp và quản lý công việc theo mục tiêu, tiến độ, kết quả, chất lượng sản phẩm, sử dụng dữ liệu tin cậy phục vụ tham mưu, quyết định, đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Mục tiêu tiếp theo là bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng.

Với giai đoạn 2026 - 2027, Ban Bí thư đề ra mục tiêu tập trung hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế và cơ chế phối hợp, rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo và dữ liệu.

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính trong các cơ quan đảng và xác lập số liệu kỳ gốc; đạt các chỉ tiêu cơ bản tại các cơ quan đảng ở Trung ương và cấp tỉnh; thiết lập đồng bộ các điều kiện nền tảng; thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động công vụ.

Với giai đoạn 2028 - 2029, mục tiêu mở rộng đồng bộ đến cấp xã các nghiệp vụ, ứng dụng trên cơ sở hạ tầng, điều kiện nền tảng đã hình thành, mở rộng xử lý công việc, thông tin, báo cáo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên môi trường số.

Tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát vào các nhóm công việc ưu tiên, bảo đảm an toàn, hiệu quả, cắt giảm gánh nặng hành chính.

Đến năm 2030, cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ yếu trên môi trường số, bảo đảm đo lường được kết quả và xác định rõ trách nhiệm; từng bước hình thành văn hóa làm việc số.

Hằng năm các cơ quan đảng cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh

Quyết định của Ban Bí thư chỉ rõ các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó chương trình tập trung vào 8 nội dung trọng tâm.

Bao gồm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng nền hành chính số; đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Bí thư đề ra mục tiêu hằng năm tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước.

Hội nghị trực tiếp không quá 40%, trực tuyến không ít hơn 60%, cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh, cấp xã không quá 3 hội nghị quy mô toàn xã.

Thành phần, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức, phát biểu khai mạc, kết luận hội nghị thực hiện theo kết luận 226 của Ban Bí thư.

Đến hết năm 2027 tối thiểu 90% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác hoàn thành đúng hạn. Tối thiểu 90% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hóa.

Tối thiểu 90% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR2...); điều tra độc lập mức độ hài lòng của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và qua các kênh nắm dư luận xã hội.

Đến hết năm 2028 tối thiểu 95% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác hoàn thành đúng hạn. Tối thiểu 95% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hóa. Tối thiểu 95% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR...).

Đến năm 2030, vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ...

Ban Bí thư: Các cơ quan đảng giảm tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% văn bản mỗi năm - Ảnh 3.Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

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    Chủ đề: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Ban Bí thư văn bản Bộ Chính trị hội nghị

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