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Bộ Chính trị quy định mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng với tập thể, cá nhân

tác giả
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định 227 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Quy định 227 có hiệu lực từ 1-1-2027, thay thế Quy định 366 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và được phổ biến đến chi bộ.

Quy định áp dụng với cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong hệ thống chính trị và đảng viên trong toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện thống nhất việc kiểm điểm gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Việc đánh giá phải kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí định lượng về chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời bảo đảm yêu cầu "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" và "một xuyên suốt: một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính".

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền đánh giá gắn với cấp giao nhiệm vụ, quản lý và trực tiếp sử dụng cán bộ.

Cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định, phê duyệt mức xếp loại...

Theo Quy định, nội dung nhận xét, đánh giá được thông báo tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi thông báo phải được hậu kiểm theo kế hoạch, đột xuất hoặc khi có dấu hiệu vi phạm, có phản ánh, khiếu nại, kiến nghị từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hoặc tình huống bất thường khác.

Về trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu tập thể, cơ quan, đơn vị gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Bộ Chính trị quy định, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.

Trường hợp người đứng đầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức, cơ quan, đơn vị đề xuất mức xếp loại đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, phụ trách khác với mức xếp loại do cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt (đề xuất mức xếp loại cao hơn nhưng không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo quy định) thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về đề xuất đánh giá, xếp loại của mình.

Tùy theo mức độ, tính chất nghiêm trọng, hậu quả và tác động ảnh hưởng của việc đề xuất sai lệch, cấp có thẩm quyền xem xét, nhắc nhở, phê bình hoặc hạ mức đánh giá, xếp loại cá nhân hoặc xử lý kỷ luật theo quy định.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Cấp phó của người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp theo lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm liên đới với kết quả chung của tập thể...

Với tập thể không hoàn thành cả 5 chỉ tiêu cơ bản hoặc tất cả mục tiêu trọng tâm, then chốt được giao theo quy định (không bao gồm các trường hợp bất khả kháng được cấp có thẩm quyền xác nhận) thì xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với người đứng đầu.

Việc đánh giá, đề xuất mức xếp loại với cấp phó và thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý phải căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, mức độ liên đới trách nhiệm với kết quả chung của tập thể để đề xuất mức xếp loại phù hợp, không xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đánh giá, xếp loại với cá nhân

Về liên thông, sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại hằng quý gắn với đánh giá, xếp loại hằng năm: trường hợp cá nhân có 1 quý trong năm xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" thì không được xem xét đề xuất "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" cả năm.

Trường hợp cán bộ bị đánh giá, xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" trong 1 quý do nguyên nhân chủ quan, làm ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu trọng tâm, then chốt của tập thể hoặc có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, năng lực không đáp ứng yêu cầu công việc thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ kịp thời thẩm định nguyên nhân, mức độ trách nhiệm, khả năng khắc phục và xem xét việc phân công, bố trí công tác, nhiệm vụ khác theo quy định.

Trường hợp cán bộ bị đánh giá, xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" từ 2 quý liên tiếp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ kịp thời xem xét, quyết định ngay việc phân công, bố trí công tác khác phù hợp với năng lực hoặc vị trí, chức vụ thấp hơn theo quy định…

Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng với tập thể, cá nhân - Ảnh 3.Chọn Bộ Nội vụ, Hà Nội và 1 địa phương làm điểm xây dựng vị trí việc làm

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý việc không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm.

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    Chủ đề: Bộ Chính trị đánh giá cán bộ cán bộ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Ban Bí thư

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