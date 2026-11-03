Việt Nam ủng hộ công cuộc đổi mới của Lào, sẵn sàng đồng hành trong mọi hoàn cảnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: TTXVN

Chiều 3-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong mọi hoàn cảnh

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng trên cương vị mới, ông Sonexay Siphandone sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và củng cố quan hệ hai nước.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh hai nước luôn kề vai sát cánh, gắn bó như những người đồng chí, anh em, cùng chia ngọt sẻ bùi.

Ông khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào. Việt Nam trước sau như một, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lào, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh.

Nhấn mạnh quan hệ kênh đảng giữ vai trò định hướng chiến lược trong tổng thể quan hệ song phương, ông Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng, nhất là trong công tác xây dựng đảng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh hai nước luôn kề vai sát cánh, gắn bó như những người đồng chí, anh em, cùng chia ngọt sẻ bùi - Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã thông tin tới Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và một số phương hướng quan trọng được Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí.

Ông khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng và các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước dày công vun đắp đã liên tục phát triển, trở thành tài sản vô giá, quy luật tồn tại và phát triển của hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới.

Bên cạnh đó gắn kết hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn khu vực biên giới. Ngoài ra tăng cường kết nối hạ tầng, giao thông, thương mại biên giới và giao lưu Nhân dân, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân.

Hai bên nhất trí coi trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.



Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Quốc hội Lào tại cuộc gặp - Ảnh: TTXVN

Củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam - Lào

Cũng trong chiều 3-11 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã gặp bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cuộc gặp, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Lào, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hai tổ chức Mặt trận tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai nước, cùng gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.



Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiếp bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao và biểu dương kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận của hai nước trong thời gian qua.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, mở rộng nội dung và hình thức phối hợp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng và tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, hai cơ quan Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lan tỏa trong Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2027.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có cuộc sống, công việc ổn định, góp phần xây dựng đất nước Lào giàu mạnh, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.