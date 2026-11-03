Hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm một nhà trong Làng trẻ em Birla Hà Nội ngày 3-11 - Ảnh: DANH KHANG

Chiều 3-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, và bà Vandara Siphandone, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào, đã cùng đến thăm, tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Tại đây, hai Phu nhân đã tìm hiểu công tác tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thủ đô.



Mái nhà chung của hàng trăm trẻ trong gần 40 năm

Làng trẻ em Birla Hà Nội được thành lập theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội ngày 20-11-1987. Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, từ mái nhà chung này, nhiều người đã trưởng thành, có công việc ổn định, có người là giám đốc tổ chức phi chính phủ, người là cô giáo, điều dưỡng,...

Dù đi đến đâu và ở vị trí nào, họ vẫn luôn hướng về làng, cùng trở về và quây quần trong bữa cơm tất niên ngày 25 tháng chạp hằng năm.

Hiện làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 78 trẻ, chia thành 4 gia đình, mỗi gia đình khoảng 20 trẻ. Đội ngũ của làng gồm 36 cán bộ, nhân viên, trong đó có 5 mẹ nuôi sống cùng các con suốt ngày đêm. Bên cạnh việc được đi học tại các trường trên địa bàn, các em còn được trang bị kỹ năng sống, định hướng trở thành những công dân tốt, giàu lòng nhân ái, biết đoàn kết và yêu thương.

Trong không khí thân tình, gần gũi và ấm áp, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone bày tỏ sự trân trọng, cảm phục trước những nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng của tập thể cán bộ, nhân viên và các mẹ nuôi của làng trong suốt những năm qua.

Chính tình yêu thương đó đã góp phần giúp các em gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực, học tập và trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội. Hai Phu nhân mong các mẹ nuôi cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần ấy, tiếp tục yêu thương và tận tình chăm sóc để mỗi em đều cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Nhân dịp này, hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào đã trao tặng làng nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa, thể hiện sự động viên, sẻ chia với làng.

Hai bà cũng đi đến từng bàn, trao quà cho 78 em nhỏ, gửi gắm tình cảm và mong muốn đến các em hãy luôn yêu thương và đoàn kết với các anh chị em dưới mái nhà chung.

Làng trẻ em Birla Hà Nội được thành lập năm 1987 - Ảnh: DANH KHANG

Không chùn bước trước khó khăn, trở thành người có ích cho xã hội

Sau buổi giao lưu, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone đã đến thăm khu vực sinh hoạt của trẻ, trong đó có hai nhà nuôi dưỡng trẻ em gái và trẻ em trai.

Tại các gia đình, hai Phu nhân ân cần hỏi han về điều kiện sinh hoạt, nơi ăn chốn ở và việc học tập hằng ngày của các em.

Mong các em luôn vững niềm tin vào sự quan tâm của chính quyền các cấp cùng xã hội và không chùn bước trước khó khăn, hai Phu nhân cũng mong khi trưởng thành, các em sẽ trở về làng góp sức, dìu dắt các em nhỏ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga không giấu được xúc động khi gặp ba anh em ruột đang được làng cưu mang, nuôi dưỡng. Người anh trai năm nay 17 tuổi, hai em là cặp song sinh 7 tuổi. Bà ân cần hỏi han, động viên người anh trai tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành chỗ dựa vững vàng cho hai em.

Cảm động trước tình cảm của hai Phu nhân cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền và xã hội, người anh trai bày tỏ lòng biết ơn, hứa sẽ chăm chỉ học tập, chăm sóc tốt hai em, không phụ lòng mong mỏi của các bác.

Hai Phu nhân chụp ảnh cùng các em tại Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Vandara Siphandone bày tỏ xúc động khi được tham gia hoạt động ý nghĩa tại Làng trẻ em Birla. Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào mong những món quà hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên, luôn chăm ngoan, học giỏi.

Chuyến thăm Làng trẻ em Birla tại Hà Nội của hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Lào là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và sự coi trọng của hai nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Hoạt động cũng góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, thủy chung giữa Nhân dân hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Trước đó trong sáng 3-11, sau lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone đã cùng tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử hoạt động của Quốc hội Việt Nam và thăm khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, nghe lịch sử của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Một số hình ảnh hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone tại Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Hai Phu nhân tại Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Một tiết mục chào mừng các đại biểu do các em trong Làng trẻ em Birla Hà Nội biểu diễn - Ảnh: DANH KHANG

Hai Phu nhân trao quà cho các em tại Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào trao quà cho một em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm một nhà trong Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga động viên một em tại Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tạm biệt các em nhỏ - Ảnh: DANH KHANG

Phu nhân Vandara Siphandone tạm biệt các em tại Làng trẻ em Birla Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Các em nhỏ và cán bộ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội tạm biệt các đại biểu - Ảnh: DANH KHANG

Hai Phu nhân tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga - Ảnh: DANH KHANG

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử Quốc hội Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Hai Phu nhân thăm khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội - Ảnh: DANH KHANG

Không gian trưng bày được bố trí tại hai tầng hầm phía đông Nhà Quốc hội, giới thiệu các di tích, di vật thuộc những giai đoạn lịch sử trước và sau khi hình thành Hoàng thành Thăng Long - Ảnh: DANH KHANG

Khu vực hiện có khoảng 400 di vật và gần 10 di tích khảo cổ - Ảnh: DANH KHANG

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone - Ảnh: DANH KHANG