Chủ tịch Quốc hội Lào đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến sân bay Nội Bài chiều 2-11 - Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm Việt Nam từ ngày 2 đến 5-11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long ra sân bay Nội Bài đón đoàn chiều 2-11.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam có Phó chủ tịch Quốc hội Kongkeo Xaysongkham; Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội Lào cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các đoàn đại biểu Quốc hội đại diện cho 11 khu vực...

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông Sonexay Siphandone sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào ngày 5-10-2026.

Chuyến đi diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng (ngày 8 và 9-10), cũng như chuyến thăm Việt Nam của Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong (ngày 14 đến 16-10).

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh (phải) ra sân bay đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Trên cương vị Thủ tướng Lào từ tháng 12-2022 đến đầu tháng 10-2026, ông Sonexay Siphandone đã nhiều lần sang Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hoặc tham dự hoạt động đa phương.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất.



Đây là chuyến thăm chính thức đến Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào - Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhận định ở tầm chiến lược, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược", đưa nội hàm trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ song phương.

Theo đó, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp trong các vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển của mỗi nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, kết nối hạ tầng, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Qua đó hai nước không chỉ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển mà còn từng bước tăng cường tính liên kết, bổ trợ, đan xen lợi ích, tạo thêm động lực và không gian phát triển cho mỗi nước.



Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh thì chú ý vào tính thời điểm của chuyến thăm, khi diễn ra không lâu sau khi ông Sonexay Siphandone được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Theo bà Khamphao Ernthavanh, đây không chỉ là dịp để hai lãnh đạo Quốc hội hai nước cùng trao đổi và đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn là dịp để thống nhất về các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp.