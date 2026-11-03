Kết nối Việt - Lào: Ưu tiên các dự án giao thông, cảng biển, cửa khẩu và logistics

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: VGP

Ngày 3-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm lần đầu tiên đến Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thể hiện sự quan tâm chung của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với quan hệ Việt Nam - Lào.

Thông tin về tình hình Lào và hoạt động của Quốc hội Lào, ông Sonexay Siphandone khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Trao đổi về quan hệ hai nước, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tích cực và các kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Lào cụ thể hóa nhận thức chung và cam kết của lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất. Bên cạnh đó tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước, phát huy vai trò của Quốc hội trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát các chương trình, dự án hợp tác.

Đánh giá cao việc Quốc hội hai nước triển khai cơ chế giám sát chung đối với các thỏa thuận cấp cao và các dự án hợp tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng đây là bước phát triển mới có ý nghĩa quan trọng, nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết của Chính phủ hai nước, tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai quốc gia.

Quang cảnh hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo - Ảnh: VGP

Về các lĩnh vực hợp tác khác, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị chung.

Ông khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số. Trong đó sẽ ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong muốn nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu Nhân dân.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam đồng hành với Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác và các dự án kinh tế trọng điểm.

Ông nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc, nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực.