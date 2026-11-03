Quốc hội Việt Nam - Lào hướng tới ký thỏa thuận mới trong năm 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại Nhà Quốc hội ngày 3-11 - Ảnh: DANH KHANG

Ngày 3-11, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân. Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Hợp tác Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội khẳng định một lần nữa sự coi trọng của mỗi bên đối với quan hệ Việt Nam - Lào đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào đã thể hiện sinh động sự gắn bó, tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội Việt Nam - Lào.

Qua đó, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào tại hội đàm - Ảnh: DANH KHANG

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030.

Hai bên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước.

Bên cạnh trao đổi sâu rộng về công tác từ đầu nhiệm kỳ tới nay và trọng tâm nhiệm vụ năm 2027 của Quốc hội mỗi nước, hai Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao kết quả phối hợp thời gian qua.



Hai bên nhấn mạnh hợp tác Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào, có vai trò củng cố nền tảng pháp lý, giám sát việc thực hiện thỏa thuận cấp cao, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân chụp ảnh chung tại lễ đón - Ảnh: DANH KHANG

Tăng cường vai trò giám sát, thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa hai Quốc hội, trong đó có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghị viện.

Hai bên cũng nhất trí rà soát thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã ký tháng 5-2022, qua đó cập nhật các nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới để xem xét ký trong năm 2027.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tiếp tục tăng cường phối hợp giám sát, đồng hành cùng Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

Trong đó, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Thêm vào đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với kết nối hai nền kinh tế.

Hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào tại lễ đón - Ảnh: DANH KHANG

Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân; tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ, sinh viên Lào tại Việt Nam, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, phối hợp thúc đẩy các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao ba Đảng và giữa lãnh đạo Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định Lào sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đã dự khán phiên họp của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI.