Nhiều công ty cho nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam trùng với cao điểm sản xuất của nhiều doanh nghiệp FDI - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều doanh nghiệp chỉ nghỉ 1 ngày như khu vực công

Vừa qua Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam trong 1 ngày vào 24-11-2026.

Đồng thời, Phó thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, song phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định. Bộ cũng kiến nghị doanh nghiệp có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP.HCM) - cho hay vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tới, người lao động ở công ty được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương.

Nguyên nhân là ngày 23-11, tức thứ Hai, các cơ quan Nhà nước, trường học vẫn hoạt động bình thường do đây không phải ngày nghỉ. Nếu đoàn viên, lao động nghỉ ngày 23-11 thì làm bù vào một ngày thứ Bảy khác.

Tương tự, ông Nguyễn Duy Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hana Micron Vina (Bắc Ninh) - cho hay công ty dự kiến nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam trong 1 ngày. Để tạo không khí vui tươi, tái tạo sức lao động cho đoàn viên, lao động, doanh nghiệp dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, ví dụ giải bóng đá.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp các bạn trẻ có thể đi chơi, chụp ảnh lưu giữ thanh xuân - Ảnh: NAM TRẦN

Hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ 4 ngày

Trong khi đó, bà Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Hà Nội) - chia sẻ công ty thường trao đổi với công đoàn để xếp lịch nghỉ lễ cho đoàn viên, lao động từ sớm. Quan điểm là nhiều ngày nghỉ hơn luật, không chờ Chính phủ quyết định mới thống nhất.

Năm 2026, người lao động được nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam trong 4 ngày liên tiếp từ 21-11 đến hết 24-11 nên tổng số ngày làm việc trong năm giảm từ 271 xuống 267 ngày.

Còn lịch nghỉ năm 2027, theo bà Hải, công ty sẽ trao đổi với công đoàn, dự kiến tháng 11-2026 mới chốt phương án.

Còn ông Trần Ngọc Tuân - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam (Hà Nội) - cho hay lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam của doanh nghiệp dự kiến trong 4 ngày liên tục từ 21-11 đến hết 24-11.

Việc này, theo ông Tuân, giúp đoàn viên, lao động có điều kiện về quê, đi du lịch. Tuy nhiên một bộ phận lao động phải trực, làm việc theo kế hoạch do đang trong giai đoạn cao điểm sản xuất. Cạnh đó, công đoàn đang trao đổi với công ty để tổ chức bữa cơm công đoàn cho người lao động sau kỳ nghỉ lễ, dự kiến vào ngày 25-11, tức thứ Tư.

Trước đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm.

Hoạt động giúp đoàn viên, lao động, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, người trẻ, lao động di cư, người làm tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ hoặc ít cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Qua đó Công đoàn mong muốn nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh, đồng thời vận động xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, văn hóa an toàn lao động trong đoàn viên, lao động.

Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 12 ngày lễ, Tết trong 1 năm gồm: Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng (1 ngày), Quốc tế lao động 1-5 (1 ngày), Quốc khánh 2-9 (2 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch (1 ngày) và Ngày Văn hóa Việt Nam (1 ngày). Bộ luật Lao động 2019 giao Thủ tướng căn cứ thực tế quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh đối với người lao động.