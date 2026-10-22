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Hà Nội bắn pháo hoa, 7.000 vé mời tặng người dân mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tối 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình, dự kiến có khoảng 50.000 người tham dự, với tổng thời lượng pháo hoa lên tới 15 phút.

Hà Nội 'chốt' bắn pháo hoa 15 phút mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dành 7.000 vé mời tặng người dân - Ảnh 1.

Hà Nội bắn pháo hoa dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô 10-10 vừa qua - Ảnh: DANH KHANG

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 410 tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với chuỗi hoạt động Tuần lễ Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình được tổ chức nhằm thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ, tôn vinh các giá trị văn hóa, kết nối di sản truyền thống với công nghệ sân khấu hiện đại, giới thiệu hình ảnh Hà Nội ngàn năm văn hiến, năng động và sáng tạo.

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Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu lúc 20h ngày 24-11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Thời lượng tối đa 120 phút, quy mô khoảng 50.000 người tham dự.

Chương trình quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp cùng hơn 2.800 đoàn viên, thanh niên thủ đô tham gia biểu diễn.

Các tiết mục đáng chú ý gồm màn hợp xướng, tương tác quy mô lớn “Hoa mặt trời” và màn trống hội với sự tham gia của 300 chiến sĩ Cảnh sát nhân dân.

Pháo hoa nghệ thuật được trình diễn đan xen trong chương trình và khi kết thúc sự kiện, với tổng thời lượng lên tới 15 phút.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các nền tảng số. Hà Nội cũng tổ chức lắp đặt màn hình LED công cộng tại các khu vực ngoại thành, xa trung tâm để phục vụ người dân theo dõi.

Bên cạnh đại biểu, các đoàn thể và người dân những phường lân cận sân vận động Mỹ Đình, ban tổ chức dự kiến sẽ dành 7.000 vé mời phát hành online trên các nền tảng số để người dân, du khách đăng ký tham dự.

Hà Nội 'chốt' bắn pháo hoa 15 phút mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dành 7.000 vé mời tặng người dân - Ảnh 2.Pháo hoa bung nở sáng rực bầu trời Hà Nội dịp 72 năm Giải phóng thủ đô

Pháo hoa đồng loạt rực sáng tại hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán tối 10-10, thu hút đông đảo người dân đến xem mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: Hà Nội bắn pháo hoa pháo hoa bắn pháo hoa Hà nội Ngày văn hóa Việt Nam

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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