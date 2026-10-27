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Phát miễn phí hơn 38.000 vé concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở sân Mỹ Đình

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ĐẬU DUNG
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Trong đó có 10.500 vé dành cho Nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân Mỹ Đình, mỗi phường sẽ có 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Cùng đó là 7.000 vé mời cho các tầng lớp Nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Bắn pháo hoa tầm cao 15 phút khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Theo Kế hoạch tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mà UBND TP Hà Nội ban hành, trong 38.000 vé này, có 10.500 vé dành cho Nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân Mỹ Đình như Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Tây Tựu, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Ngọc Hà, Ba Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khương Đình.

Mỗi phường sẽ có 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Cùng đó là 7.000 vé mời cho các tầng lớp Nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

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Số vé còn lại phân bổ về các đơn vị ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các khối lực lượng, đoàn viên, tình nguyện viên…

Concert dự kiến thu hút 50.000 người, diễn ra lúc 20h ngày 24-11 - đúng Ngày Văn hóa Việt Nam - tại sân vận động Mỹ Đình, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng và truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của đài và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ Nhân dân vùng xa trung tâm.

Sự kiện có thời lượng 120 phút, kết hợp nghệ thuật truyền thống, đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại. Đặc biệt có 15 phút bắn pháo hoa đan xen các tiết mục và kết thúc chương trình.

Concert góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11, hình thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Đồng thời khắc họa hình ảnh Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Trước đó tại hội nghị họp triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 vào ngày 12-10, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24-11.

Theo đó, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18-11 đến ngày 24-11 trên cả nước.

Trong đó bà Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng nói trên.

Phát miễn phí hơn 38.000 vé concert mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở sân Mỹ Đình, có bắn pháo hoa - Ảnh 4.TP.HCM trình diễn 3D mapping, bắn pháo hoa dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại TP.HCM sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa. Điểm nhấn là trình diễn 3D mapping, chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tại ba địa điểm vào tối 24-11.

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    Chủ đề: Ngày văn hóa Việt Nam Concert bắn pháo hoa

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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