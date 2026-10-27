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Phát miễn phí 8.000 vé concert Tự hào là người Việt Nam

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Concert Tự hào là người Việt Nam dự kiến thu hút 30.000 khán giả; trong đó 8.000 vé xem chương trình sẽ được phát miễn phí cho khán giả, gồm 5.000 vé đăng ký trực tuyến và 3.000 vé phát trực tiếp. Số còn lại về các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương.

Hôm nay, phát miễn phí 8.000 vé miễn phí dự concert Tự hào là người Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh phối cảnh sân khấu Tự hào là người Việt Nam diễn ra ngày 1-11 tại Thái Nguyên - Ảnh: BTC

Ban tổ chức concert Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn công bố thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến qua ứng dụng Hệ thống Thông tin Tuyên giáo trong hôm nay 27-10.

Với hình thức trực tuyến, 5.000 vé được mở đăng ký qua ứng dụng "Hệ thống Thông tin Tuyên giáo" trong hai đợt, ngoài 10h còn một khung giờ lúc 15h chiều nay.

Khán giả cần tải ứng dụng, cập nhật đầy đủ họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân và hình ảnh giấy tờ trước khi đăng ký. Mỗi căn cước công dân chỉ được đăng ký một vé.

3.000 vé còn lại, sẽ được phát trực tiếp lúc 8h30 - 11h30 ngày 30-10 tại sân vận động Thái Nguyên.

Đến concert Tự hào là người Việt Nam: Một phần của vòng tay đoàn kết

Concert Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Nối vòng tay lớn do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì thực hiện, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (23-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12) gắn với 195 năm thành lập tỉnh.

Chương trình diễn ra ngày 1-11 tại sân vận động Thái Nguyên; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV1 tối cùng ngày.

Ban tổ chức hé lộ, những giai điệu đi cùng năm tháng được hòa quyện cùng âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock và những đại cảnh nghệ thuật, sẽ tạo nên một không gian nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay, nơi mỗi khán giả không chỉ là người thưởng thức mà còn là một phần của vòng tay đoàn kết.

Chương trình quy tụ loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Tùng, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi (Ngũ Cung), Bùi Lê Mận, Lâm Bảo Ngọc, Nhật Huyền, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol…

Còn có ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, các hoa hậu Việt Nam, nhóm hợp xướng Đoàn văn công Quân khu 1, 400 học viên thuộc Trường quân sự Quân khu 1, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên múa, dưới sự hỗ trợ của ban nhạc Symphony và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Hôm nay, phát miễn phí 8.000 vé miễn phí dự concert Tự hào là người Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng - Ảnh: BTC

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ với chủ đề Ni vòng tay ln, ban tổ chức muốn kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai.

Từ Thái Nguyên, vùng đất cách mạng và ATK, chương trình nối những vòng tay của các thế hệ: những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước; và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên.

"Tôi tin nghệ thuật có thể làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến những giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tôc. Đó cũng là đóng góp thiết thực của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa: vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa và giá trị trong đời sống", anh nói.

Ngoài phục vụ miễn phí 30.000 khán giả tại sân vận động Thái Nguyên với màn trình diễn pháo hoa tầm cao, ban tổ chức cũng tiến hành lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp tại hai địa điểm cầu: quảng trường Vạn Xuân, quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Hôm nay, phát miễn phí 8.000 vé miễn phí concert Tự hào là người Việt Nam - Ảnh 3.Hòa Minzy rủ ‘người Việt mình thương nhau’, 40.000 khán giả hô vang ‘Tự hào là người Việt Nam’

Khoảng 40.000 khán giả đồng thanh 'Tự hào là người Việt Nam' mở màn cho concert quốc gia 'Âm vang Tổ quốc'.

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    Chủ đề: Ngày văn hóa Việt Nam Thái Nguyên Tự hào là người Việt Nam

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