Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM trao Huy hiệu Đảng đến 14 đảng viên

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng đến các đảng viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - dự chủ trì buổi lễ trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thanh Nga - Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM - cho biết kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng, khẳng định giá trị của việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Dịp này, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM có 14 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bà Trương Thanh Nga nhấn mạnh huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đảng nơi các đảng viên sinh hoạt, đồng thời là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, noi theo.

Đại diện các đảng viên, ông Bùi Quang Cảnh - đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Đoàn luật sư TP.HCM - bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận được huy hiệu cao quý của Đảng, là minh chứng cho hành trình trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng suốt những năm qua.

Ông Cảnh cam kết sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên đối với gia đình và xã hội, tích cực góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM tuyên dương 20 điển hình dân vận khéo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình dân vận khéo năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH Cũng tại buổi lễ, 15 tập thể và 5 cá nhân của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2026 vì có những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực tại cơ sở. Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thiết thực tại cơ sở, nhất là thực hiện dân chủ, cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự. Nhiều mô hình, cách làm đã phát huy sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.