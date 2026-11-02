Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại phường Đông Hưng Thuận

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Cao Sơn Lâm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sáng 2-11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đến nhà riêng, thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Cao Sơn Lâm (sinh năm 1927, Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận).

Cùng dự có ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Hoàng Ân - Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Huyền Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên Cao Sơn Lâm.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho các đảng viên đã có 80 năm trung thành với Đảng, phấn đấu bền bỉ và không ngừng nỗ lực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào của Đảng bộ địa phương, của gia đình và bản thân đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Ở các vị trí công tác, đảng viên Cao Sơn Lâm luôn nêu cao tinh thần của người đảng viên, luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc, là tấm gương bền bỉ, phấn đấu, không ngừng đóng góp cho Đảng, cho cơ quan, đơn vị công tác, đạt được nhiều thành tích được ghi nhận bằng các huy chương, bằng khen, giấy khen của các địa phương, đơn vị từng công tác. Sau khi về hưu, đảng viên Cao Sơn Lâm tiếp tục tham gia sinh hoạt đảng tại địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng đảng viên Cao Sơn Lâm đã vinh dự được Đảng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng thời, chúc mừng Đảng bộ phường Đông Hương Thuận và Chi bộ khu phố 2 đã có đảng viên được nhận phần thưởng cao quý này.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc đảng viên Cao Sơn Lâm luôn mạnh khỏe, sống lâu với con cháu. Đồng thời, mong cụ tiếp tục động viên gia đình tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư, luôn là tấm gương để con cháu trong gia đình noi theo, tiếp tục phấn đấu và đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố.

Đảng viên Cao Sơn Lâm đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Giải phóng hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương Kháng chiến hạng nhất.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ân cần hỏi thăm sức khỏe của cụ Cao Sơn Lâm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cụ Cao Sơn Lâm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận - trao khánh vàng chúc mừng cụ Cao Sơn Lâm - Ảnh: NGỌC KHẢI