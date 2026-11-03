Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM tuyên dương 69 điển hình dân vận khéo

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM Lê Quốc Phong trao giấy khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 3-11, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2026 và trao giải hội thi trực tuyến "Sáng mãi tên Người - 50 năm tự hào thành phố mang tên Bác".

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM - dự hội nghị. Cùng dự có ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM - cho biết ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định sức mạnh của cách mạng ở nơi dân, Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Thấm nhuần lời dạy của Bác và quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận, Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP.HCM với 11 tổ chức cơ sở đảng, gần 5.000 đảng viên hoạt động trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, hệ thống tòa án, viện kiểm sát, các cơ quan báo chí, truyền thông, Học viện Cán bộ TP và các đơn vị có nhiệm vụ đặc thù đã tham gia góp phần trực tiếp vào chất lượng lãnh đạo, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị và sự phát triển của thành phố.

Phong trào "Dân vận khéo" ở đảng bộ không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động hay xây dựng phong trào, mà còn được thể hiện trong chính chất lượng công việc: nắm chắc thực tiễn, tham mưu đúng và trúng, phối hợp thông suốt, giải quyết công việc khách quan, đúng pháp luật, thông tin chính xác, kịp thời, đào tạo cán bộ sát yêu cầu thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu trao giấy khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao khen thưởng 28 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026. Trong đó, Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TP.HCM có 6 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng.

Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao giải hội thi trực tuyến "Sáng mãi tên Người - 50 năm tự hào thành phố mang tên Bác" gồm 3 tập thể và 16 cá nhân.

Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM Lê Thị Hồng Nga trao giấy khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong trao giấy khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gắn dân vận khéo với chuyển đổi số Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị, bà Lê Thị Hồng Nga chỉ rõ yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan đảng ngày càng cao, bộ máy tinh gọn phải đi cùng trách nhiệm rõ ràng, quy trình đổi mới phải đi cùng hiệu quả thực chất, công nghệ phát triển phải đi cùng năng lực và đạo đức công vụ. Từ tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung đưa công tác dân vận vào thực chất nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò người đứng đầu. Đồng thời, nâng chất lượng và sức lan tỏa của các mô hình "Dân vận khéo", gắn "Dân vận khéo" với cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng tham mưu và chuyển đổi số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM Lê Quốc Phong dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH