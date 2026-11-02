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Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Vũ Thúy Ngọc

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KỲ PHONG
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KỲ PHONG
KỲ PHONG
QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

Ngày 2-11, tại phường Phú Lâm, đoàn công tác Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7-11 đến đảng viên Vũ Thúy Ngọc, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026).

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Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7-11 đến đảng viên Vũ Thúy Ngọc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng dự buổi lễ có ông Đinh Thanh Nhàn - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Hoàng Ân - Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Tại nhà riêng đảng viên Vũ Thúy Ngọc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của cụ bà trong suốt những năm qua.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, dù ở vị trí công tác nào, đảng viên Vũ Thúy Ngọc cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, sau về công tác tại chi bộ vẫn tiếp tục đóng góp tích cực cho địa phương; đồng thời xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chúc cụ bà sống trường thọ bên gia đình, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Ông cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp gia đình chăm lo sức khỏe cho đảng viên Vũ Thúy Ngọc.

Đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, cụ bà Vũ Thúy Ngọc cũng bày tỏ niềm xúc động khi được Đảng quan tâm, gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe lãnh đạo TP.HCM, kỳ vọng thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và ngày càng phát triển. Bà cho rằng phần thưởng hôm nay là kết quả của quá trình rèn luyện, nỗ lực của bản thân, sự giáo dục của Đảng và sự chăm sóc, đồng hành của gia đình.

Cụ bà Vũ Thúy Ngọc sinh năm 1931, vào Đảng ngày 10-10-1948, quê tại TP Hải Phòng, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 15, Đảng bộ phường Phú Lâm. Cụ bà tham gia cách mạng từ những năm 1945, từng trải qua nhiều lĩnh vực công tác như bí thư phụ nữ xã, cán bộ phụ nữ cứu quốc, cán bộ dân vận (y tế), sau đó công tác tại Công ty Dược phẩm Trung ương 2. 

Về địa phương sau nghỉ hưu, đảng viên vẫn tham gia ban chấp hành phụ nữ phường, giữ chức Bí thư Chi bộ khu phố 7. Cụ bà Vũ Thúy Ngọc từng được khen tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Vũ Thúy Ngọc - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo phường Phú Lâm chúc mừng đảng viên Vũ Thúy Ngọc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

- Ảnh 3.Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành cách mạng

Ngày 26-8, TP.HCM tổ chức nhiều đoàn trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên lão thành cách mạng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

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KỲ PHONG - QUANG ĐỊNH
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    Chủ đề: huy hiệu Đảng huy hiệu 80 năm tuổi đảng Phú Lâm Thành ủy TP.HCM đảng viên cao niên

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