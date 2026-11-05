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Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao huy hiệu Đảng tại phường Cầu Ông Lãnh

tác giả
KỲ PHONG
và 2 tác giả khác
KỲ PHONG
KỲ PHONG
QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH
ĐẶNG LINH
ĐẶNG LINH

39 đảng viên phường Cầu Ông Lãnh được trao huy hiệu 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Bên cạnh đó, 27 đảng viên phường Tân Mỹ được trao huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Huy hiệu Đảng tại phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (bên phải) và Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Duy An trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến ông Nguyễn Ngọc Thu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 5-11, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2026. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Duy An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Ông Lãnh - cho biết chương trình là dịp đặc biệt, nhằm ôn lại sự kiện lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam. 

Dịp này, 39 đảng viên phường Cầu Ông Lãnh được trao Huy hiệu 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, ông Nguyễn Duy An trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cống hiến bền bỉ và chúc mừng các đảng viên. Mỗi Huy hiệu Đảng ghi dấu chặng đường đã qua, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay sống, làm việc xứng đáng với các thế hệ đi trước.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Huy hiệu Đảng tại phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh 2.

Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Chung và Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Trung Châu Tuyên trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến các đảng viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông An, với đặc thù địa bàn trung tâm, phường Cầu Ông Lãnh thời gian qua đã nỗ lực duy trì hoạt động thông suốt song khối lượng công việc lớn, một số vấn đề phối hợp còn vướng, cần khắc phục.

2 tháng cuối năm, ông đề nghị các cấp ủy tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, chú trọng thu ngân sách, quản lý đô thị, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy chế, quy trình phối hợp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, tăng cường chuyển đổi số; phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể và nhân dân; nắm chắc cơ sở, chăm lo người khó khăn, cùng xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch, an ninh trật tự.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Huy hiệu Đảng tại phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh 3.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phường Tân Mỹ trao Huy hiệu Đảng đến 27 đảng viên

Sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Mỹ (TP.HCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026).

Theo đó, 20 trong tổng số 27 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tại buổi lễ, 7 đảng viên sẽ được trao tại nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Mỹ - bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các đảng viên trong suốt quá trình công tác, cống hiến.

"Kinh nghiệm và uy tín của các đồng chí là nguồn lực quý báu để xây dựng sự đoàn kết trong chi bộ, tạo đồng thuận ở khu dân cư, giáo dục con cháu và dìu dắt thế hệ trẻ trưởng thành.

Mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục quan tâm, góp ý, đồng hành cùng đảng bộ phường, giúp chúng tôi nhìn rõ hơn những việc cần làm, những điều cần sửa để phục vụ nhân dân tốt hơn", ông Dũng nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Huy hiệu Đảng tại phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh 4.

Ông Trần Chí Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Mỹ (bìa phải) và ông Nguyễn Dũng Hùng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Mỹ - trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng đến các đảng viên - Ảnh: ĐẶNG LINH


Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Huy hiệu Đảng tại phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh 6.Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại phường Đông Hưng Thuận

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Cao Sơn Lâm (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, hiện sinh hoạt tại Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận).

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KỲ PHONG - QUANG ĐỊNH - ĐẶNG LINH
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    Chủ đề: Tân Mỹ Cầu Ông Lãnh Cách mạng Tháng Mười Nga huy hiệu Đảng Thành ủy TP.HCM

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