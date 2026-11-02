Lãnh đạo TP.HCM trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên cao niên

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Xuân Khải - Ảnh: Phường Tam Thắng

Dự buổi lễ có ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Chung - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Tâm - Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo phường Tam Thắng.

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến đảng viên Trần Xuân Khải.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chúc mừng, ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của cụ ông Trần Xuân Khải cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và địa phương.

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, tự hào của đảng viên và gia đình, đồng thời là niềm tự hào của Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Tam Thắng và Đảng bộ TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chúc đảng viên Trần Xuân Khải nhiều sức khỏe, tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp cho gia đình và xã hội, luôn là tấm gương để các đảng viên trẻ noi gương, phấn đấu và rèn luyện.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, tự hào của đảng viên và gia đình - Ảnh: Phường Tam Thắng

Ông Trần Xuân Khải sinh năm 1928, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông tham gia phong trào thanh niên cứu quốc, Việt Minh từ tháng 8-1945, từng giữ chức Trưởng phòng hành chính Văn phòng Huyện ủy Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, ông học sư phạm, làm giáo viên, hiệu trưởng tại các trường cấp hai ở huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, rồi chuyển công tác đến Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Từ năm 1963, ông chuyển về công tác tại Thái Bình. Tháng 9-1983, ông nghỉ hưu và tiếp tục tham gia công tác xã hội với vai trò tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng hội người cao tuổi. Đến năm 1994, ông chuyển vào sinh sống tại TP Vũng Tàu (trước đây), tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa bàn dân cư.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Sáu, đảng viên Chi bộ khu phố 44, Đảng bộ phường Bảy Hiền - Ảnh: VĂN MINH

* Cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã đến nhà riêng, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Sáu, đảng viên Chi bộ khu phố 44, Đảng bộ phường Bảy Hiền.

Tại đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc cụ bà luôn khỏe mạnh, sống trường thọ bên gia đình và con cháu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cụ Lê Thị Sáu trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng thời cũng là dịp để bày tỏ sự biết ơn những đóng góp của cụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, ghi nhận những chặng đường bền bỉ phấn đấu, sự kiên định dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên vì Đảng, vì dân.

Cụ bà Lê Thị Sáu sinh năm 1929, quê quán tỉnh Thanh Hóa, vào Đảng ngày 9-10-1948. Cụ tham gia cách mạng từ sớm, trưởng thành trong môi trường Hội Phụ nữ Cứu quốc. Cụ Lê Thị Sáu đã vinh dự nhận Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn, Huy chương Vì sự nghiệp Thương mại.

TP.HCM: Truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại phường Tân Mỹ Cũng trong ngày 2-11, tại phường Tân Mỹ, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7-11-2026 đến đảng viên Nguyễn Thanh Lâm - nguyên Thành ủy viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát - dự buổi lễ. Tại đây, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng và đoàn đại biểu đã thắp nén hương tưởng niệm đảng viên Nguyễn Thanh Lâm, đồng thời ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe bà Bùi Phi Nga (vợ đảng viên Nguyễn Thanh Lâm) và gia đình. Bà Hằng cũng nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho các đảng viên luôn kiên trung với Đảng, phấn đấu bền bỉ và không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào của gia đình đảng viên, của Đảng bộ địa phương và toàn Đảng bộ TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng hỏi thăm tình hình sức khỏe bà Bùi Phi Nga (vợ đảng viên Nguyễn Thanh Lâm) - Ảnh: KỲ PHONG