Một trường đại học khuyến khích sinh viên mạnh dạn tố cáo gian lận trong mùa thi

Sinh viên Học viện Tài chính - Ảnh: FBNT

Để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn giai đoạn 1 của học kỳ I năm học 2026-2027, khoa thuế và hải quan, Học viện Tài chính vận động toàn bộ sinh viên năm nhất của khoa hưởng ứng phong trào "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính cho biết phong trào "Mùa thi nghiêm túc" là chủ trương chung của học viện triển khai về các khoa, đây là hoạt động diễn ra thường kỳ. Thông báo được gửi đến sinh viên nhằm đôn đốc, khích lệ các em ôn tập nghiêm túc và đạt kết quả thi tốt.

Yêu cầu sinh viên làm bài thi bằng chính kiến thức của mình

Theo thông báo được lãnh đạo khoa thuế và hải quan ký hôm 29-10, khoa yêu cầu toàn bộ sinh viên đại học chính quy khóa 64 (sinh viên năm nhất) cần nêu cao ý thức tự giác trong học tập và không ngừng nâng cao chất lượng học tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi, nâng cao kết quả một cách thực chất.

Sinh viên cần nghiêm túc tuân thủ các quy định trong quy chế thi của Học viện Tài chính, làm bài thi bằng chính kiến thức của mình, kết quả phản ánh đúng kiến thức và năng lực của bản thân.

Khoa nghiêm cấm sinh viên mang và sử dụng thiết bị truyền tin hoặc có chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Đáng chú ý, khoa này cũng khuyến khích sinh viên cần mạnh dạn báo cáo những trường hợp có hành vi gian lận trong kỳ thi.

Trong trường hợp sinh viên có nguyện vọng hoãn thi, khoa lưu ý cần đăng ký hoãn thi trên hệ thống trước giờ thi 30 phút để đảm bảo quyền lợi.

Thông báo vi phạm về gia đình, nơi cư trú

Theo lãnh đạo khoa, Học viện Tài chính đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm túc trong kỳ thi như: lắp đặt hệ thống camera giám sát ở tất cả các phòng thi, tăng cường sự kiểm tra của Ban Thanh tra.

"Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy chế của học viện: vi phạm đình chỉ thi 1 lần trong một học kỳ sẽ bị khiển trách cấp học viện; vi phạm đình chỉ thi 2 lần trong một học kỳ sẽ bị cảnh cáo cấp học viện và khoa sẽ gửi thông báo về gia đình.

Riêng đối với sinh viên vi phạm do sử dụng thiết bị truyền tin hoặc có chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi sẽ bị đình chỉ học tập có thời hạn và thông báo về gia đình, địa phương nơi sinh viên cư trú, lưu quyết định kỷ luật vào hồ sơ sinh viên", trích thông báo.

Từ quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hiện mỗi trường đại học sẽ đưa ra một bộ quy chế đào tạo riêng, trong đó nêu rõ từng trường hợp sinh viên sẽ bị cảnh báo học tập, buộc thôi học.

Việc nắm rõ các trường hợp bị cảnh báo học tập và buộc thôi học sẽ giúp sinh viên chủ động theo dõi kết quả học tập, tiến độ học tập và kịp thời điều chỉnh kế hoạch học tập.