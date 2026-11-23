Kính AI Ray-Ban Meta có camera tích hợp trong gọng - Ảnh: YONHAP

Trong năm 2026, những vụ việc liên quan đến kính AI thông minh đã được phát hiện tại Ấn Độ, Đài Loan và nhiều kỳ thi khác nhau ở Hàn Quốc.



Thí sinh đeo kính AI, ghi đáp án mà không cần giải bài

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 22-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo Jin. Ông Choi nhận trách nhiệm về những xáo trộn do các biện pháp chống gian lận bằng AI liên tục thay đổi ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Suneung ngày 19-11.

Trước kỳ thi, nhà chức trách Hàn Quốc phải gấp rút bổ sung nhân lực kiểm tra các loại kính thông minh, camera siêu nhỏ và thiết bị liên lạc giấu kín ngay khi một thí sinh 20 tuổi tại thành phố Cheonan bị phát hiện sử dụng kính thông minh trong giờ thi toán.

Theo Đài SBS, giám thị thấy thí sinh liên tục chạm vào kính, viết đáp án nhưng hầu như không trình bày các bước giải. Khi được kiểm tra, người này đã đổi sang kính thông thường. Sau đó, thí sinh thừa nhận có sử dụng kính thông minh để gian lận.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết kỳ thi năm nay ghi nhận 111 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử, trong đó có năm trường hợp sử dụng thiết bị thông minh khi làm bài.

Trước đó, tháng 10-2026, hai thí sinh cũng bị phát hiện sử dụng kính AI trong các kỳ thi tuyển sinh riêng của Đại học Yonsei và Đại học Seoul. Cả hai bị nghi đã đeo kính thông thường khi giám thị kiểm tra, sau đó đổi sang kính thông minh.

Ở các trường phổ thông Hàn Quốc, cuộc rà soát 5.679 trường THCS và THPT công bố ngày 9-11 phát hiện bốn trường hợp gian lận bằng kính AI trong năm 2026.

Tại Ấn Độ, ngày 19-5, hai sinh viên kỹ thuật của Viện Công nghệ Symbiosis ở thành phố Pune bị phát hiện đeo kính Ray-Ban Meta trong giờ thi. Đến tháng 9-2026, một sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh tại thành phố Surat tiếp tục bị phát hiện sử dụng kính thông minh để tìm cách gian lận.

Một loại kính AI có camera tại mặt trước - Ảnh: TAIWAN NEWS

Đài Loan cũng ghi nhận hai vụ việc trong năm 2026. Tháng 6, NTU tại Đài Loan phát hiện một thí sinh đeo kính AI khi dự thi vào ngành y.

Giám thị nghi ngờ vì người này nhìn đề thi với tư thế bất thường, liên tục đưa giấy đến gần mắt. Khi kiểm tra, họ phát hiện chiếc kính có gọng dày đang nóng lên do hoạt động. Nhà trường quyết định hủy kết quả của thí sinh.

Argentina từng gặp trường hợp tương tự trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú ngày 1-7-2025. Bộ Y tế nước này phát hiện video cho thấy một thí sinh bí mật quay đề thi.

Nhà chức trách nghi ngờ người này dùng kính gắn camera và tai nghe để gửi câu hỏi ra ngoài, nhận đáp án từ người hỗ trợ. Điểm thi của người liên quan tăng từ 69/100 ở một bài thi trước đó lên 92/100 trong kỳ thi bị điều tra.

Kính AI hoạt động ra sao, các nước đang đối phó thế nào?

Kính thông minh hiện có thể trông gần giống kính cận thông thường, nhưng phần gọng tích hợp camera, micro, loa và kết nối không dây. Một số sản phẩm còn có màn hình nhỏ để hiển thị thông tin ngay trước mắt người đeo.

Chẳng hạn với kính Ray-Ban Meta, theo hướng dẫn của Meta, người dùng kính có thể yêu cầu trợ lý AI phân tích những gì camera nhìn thấy. Hình ảnh được gửi đến hệ thống xử lý AI trên đám mây, sau đó câu trả lời có thể được phát qua loa của kính.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Discover Artificial Intelligence tháng 11-2026 đã kiểm tra khả năng trả lời câu hỏi y khoa của hệ thống kính AI thương mại. Với 50 câu hỏi từ các đề kiểm tra chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, hệ thống trả lời đúng 38 câu, đạt 76%.



Thời gian trung bình cho một lần nhận câu trả lời thành công là 8,9 giây, chưa tính các lần lỗi và phải thử lại.

Kính và các vật dụng cá nhân của học sinh được kiểm tra trong một kỳ thi tại Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Trước nguy cơ này, Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp kiểm soát đặc biệt tại kỳ thi Suneung ngày 19-11.

Chính phủ điều động thêm khoảng 8.400 nhân viên, yêu cầu kiểm tra kính mắt, đồng hồ, cổ áo và những vị trí có thể giấu camera. Các nút áo cũng được dán kín để ngăn việc gắn thiết bị ghi hình siêu nhỏ.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét tăng thời hạn cấm thi và xử lý hình sự những trường hợp nghiêm trọng.

Tại Trung Quốc, Bộ Giáo dục quy định thí sinh mang kính thông minh có chức năng truyền, nhận thông tin vào phòng thi đại học quốc gia (gaokao) năm 2026 sẽ bị coi là gian lận, kể cả chưa sử dụng.

Các điểm thi nâng cấp cổng kiểm tra an ninh, đào tạo nhân viên nhận diện thiết bị đeo thông minh và tăng giám sát bằng công nghệ.

Ở Mỹ, College Board, đơn vị tổ chức kỳ thi SAT, đưa kính thông minh và các loại kính có thể truy cập Internet hoặc dịch vụ AI vào danh sách thiết bị cấm. Thí sinh vi phạm có nguy cơ bị đình chỉ thi hoặc hủy kết quả.



Tại Anh, quy định khảo thí áp dụng từ tháng 9-2026 cũng cấm kính thông minh trong phòng thi. Ngày 18-11, cơ quan quản lý khảo thí Ofqual tiếp tục yêu cầu các tổ chức cấp bằng rà soát nguy cơ từ thiết bị công nghệ đeo, chuẩn bị đào tạo nhân viên để nhận diện các hình thức gian lận mới trước kỳ thi mùa hè 2027.

Argentina đã chuyển sang tổ chức kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2026 trên máy tính bảng riêng, với kết nối được kiểm soát. Thí sinh bị cấm mang điện thoại, đồng hồ và các thiết bị điện tử vào phòng thi.

Đeo kính thông minh gian lận thi đại học, thí sinh Hàn Quốc có thể bị cấm thi 3 năm Bộ Giáo dục Hàn Quốc đề xuất cấm thi đại học 3 năm đối với người gian lận, đồng thời bố trí nhân sự nhận diện kính thông minh tại toàn bộ 1.312 điểm thi.



