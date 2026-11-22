Anh Châu Phước Hải đang đứng lớp tiếng Trung tại trung tâm - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ông Châu Phước Hải - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ TUDO EDU (TP.HCM) - quan sát thấy nhu cầu tìm học tiếng Trung ngày càng tăng.

Phần lớn là người đi làm

Trung tâm ghi nhận khoảng 60% học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc hoặc các công ty có giao thương với khách hàng Trung Quốc. Họ vẫn muốn học thêm tiếng Trung để giao tiếp tốt hơn với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng và tìm cơ hội đảm nhận vị trí cao hơn.

Trong 40% còn lại, phần đông là sinh viên, chủ yếu học để chuẩn bị tìm việc sau tốt nghiệp.

Bà Hồ Nguyễn Thái Oanh - Giám đốc vận hành Trung tâm Gấu Trúc Thượng Hải (TP.HCM) - cũng ghi nhận số lượng người tìm hiểu các khóa tiếng Trung gia tăng. Trong các nhóm học viên của trung tâm, người đang đi làm hiện chiếm số đông, khoảng 40%.



Ngoài những người làm việc với doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, trung tâm còn nhận được liên hệ từ người Việt đang sinh sống, làm việc tại Singapore.

Nhóm khác là các bạn học sinh THCS, THPT được phụ huynh tìm lớp tiếng Trung để chuẩn bị kế hoạch cho con du học Đài Loan, Trung Quốc...

Tăng gần 50% cùng kỳ

TS Hồ Văn Hận - Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Nguyễn Tất Thành - dẫn báo cáo lương và thị trường nhân sự, tuyển dụng 2026 của nền tảng JobOKO cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2025, hệ thống ghi nhận 12.997 tin tuyển dụng yêu cầu tiếng Trung, tăng 49,29% so với cùng kỳ năm 2024 và 94,57% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo sử dụng dữ liệu từ hơn 581.000 tin tuyển dụng, kết hợp khảo sát nhà tuyển dụng và ứng viên.

Cũng theo báo cáo, ở nhóm dưới một năm kinh nghiệm, mức lương tuyển dụng cho vị trí yêu cầu tiếng Trung là 12-18 triệu đồng/tháng, so với 8-12 triệu đồng ở nhóm không yêu cầu ngoại ngữ này.

Với người có 1-3 năm kinh nghiệm, hai khoảng lương tương ứng là 20-42 triệu đồng và 12-20 triệu đồng.

Cơ hội việc làm dành cho người biết tiếng Trung trải rộng từ biên dịch, phiên dịch đến kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics, nhân sự, thu mua, điều phối sản xuất và quản lý chất lượng.

Nên kết hợp ngoại ngữ với chuyên môn

Tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành - Ảnh: TRỌNG NHÂN

TS Hồ Văn Hận cho rằng sinh viên cần chuẩn bị năm nhóm năng lực gồm sử dụng tiếng Trung, giao tiếp liên văn hóa, kiến thức nghề nghiệp, khả năng ứng dụng công nghệ và tác phong làm việc.

Ông nói sinh viên ngành tiếng Trung nên hướng đến trình độ ít nhất HSK 5 khi tốt nghiệp. Những người muốn làm phiên dịch chuyên nghiệp hoặc thường xuyên giao tiếp chuyên sâu trong doanh nghiệp Trung Quốc có thể đặt mục tiêu HSK 6.

Ông lưu ý người học cần hiểu văn hóa giao tiếp, phong cách đàm phán, cách ứng xử trong môi trường doanh nghiệp Trung Quốc. Sinh viên cũng nên kết hợp ngoại ngữ với một lĩnh vực chuyên môn như thương mại, logistics, xuất nhập khẩu, quản trị nhân sự hoặc giảng dạy.

Tương tự, bạn Hà Thị Thùy Trang - hiện học thạc sĩ tại Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc) - biết ngoại ngữ chỉ là bước khởi đầu, giúp người học có thêm cơ hội phát triển.

"Tuy nhiên, chuyên ngành của mình chính là cái gốc", Trang chia sẻ.

Do vậy, theo bạn, người học tiếng nên gắn với một chuyên ngành và đi sâu vào chuyên ngành ấy, như phiên dịch viên, giáo viên, marketing, logistics...

Riêng với các bạn sinh viên theo học chuyên ngành ngoại ngữ, Trang khuyên các sinh viên tận dụng thời gian trên giảng đường ngay từ năm đầu tiên, lắng nghe hướng dẫn của giảng viên và chủ động trải nghiệm.

Từ thực tế giảng dạy, bà Hồ Nguyễn Thái Oanh nhận thấy một số học viên còn e ngại khi giao tiếp với giáo viên nước ngoài.



Bà Oanh khuyên người học chủ động thực hành giao tiếp, kiên trì rèn luyện để có thể sử dụng ngoại ngữ trong tình huống thực tế. Với người đã đi làm, người học cần gắn với những yêu cầu cụ thể tại doanh nghiệp.