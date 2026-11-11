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Công nghệ

Cận cảnh robot tự hành nhận hàng, phân loại tại trung tâm logistics Đà Nẵng

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Những robot tự hành AGV liên tục di chuyển, tiếp nhận và phân loại hàng hóa đến các khu vực kho tại trung tâm logistics vừa mới vận hành tại Đà Nẵng.

Cận cảnh robot tự hành nhận hàng, phân loại tại trung tâm logistics Đà Nẵng - Ảnh 1.

Robot tự động phân loại hàng hóa theo từng bưu cục - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Những robot tự động phân loại hàng hóa có khả năng di chuyển linh hoạt trong kho hàng trước đây chỉ thấy ở những trung tâm, kho vận tiên tiến nhất thế giới, nay đã có mặt tại Việt Nam.

Tại Trung tâm logistics Viettel Đà Nẵng (Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân) vừa ra mắt tối 10-11, những robot tự hành AGV hoạt động liên tục trên sàn kho, thực hiện các công đoạn tiếp nhận, vận chuyển và phân loại hàng hóa.

Thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhân công vận chuyển, hệ thống robot được điều khiển thông qua nền tảng quản trị số, di chuyển theo lộ trình được thiết lập để đưa hàng hóa đến các vị trí tập kết tương ứng.

Mỗi công đoạn được kết nối trong một quy trình vận hành tự động, từ tiếp nhận hàng, chia chọn đến trung chuyển về các khu vực kho. Việc ứng dụng công nghệ này giúp giảm thời gian xử lý, tăng hiệu quả khai thác và hạn chế các thao tác thủ công.

Theo đó, hệ thống chia chọn tự động kết hợp robot AGV giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng tại trung tâm nhanh hơn 33% so với phương thức thông thường.

Ngoài ra, trung tâm tích hợp nhiều chức năng như lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng, điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và phục vụ thương mại điện tử.

Việc đưa trung tâm vào hoạt động được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics ba miền, tăng khả năng kết nối hàng hóa trên tuyến Bắc - Nam và nâng cao năng lực trung chuyển tại khu vực miền Trung.

Cận cảnh robot tự hành nhận hàng, phân loại tại trung tâm logistics Đà Nẵng - Ảnh 4.

Trung tâm logistics mới tại Đà Nẵng có hệ thống phân loại hiện đại. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc có trung tâm logistics hiện đại giúp bổ sung một điều kiện quan trọng để thành phố thu hút và phục vụ các hoạt động sản xuất, thương mại - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cận cảnh robot tự hành nhận hàng, phân loại tại trung tâm logistics Đà Nẵng - Ảnh 6.

Robot tự hành tự động phân loại hàng hóa, tự đến trạm sạc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cận cảnh robot tự hành nhận hàng, phân loại tại trung tâm logistics Đà Nẵng - Ảnh 7.

Robot mang hàng hóa chia cho các bưu cục định sẵn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cận cảnh robot tự hành nhận hàng, phân loại tại trung tâm logistics Đà Nẵng - Ảnh 9.

Việc vận hành hệ thống tự động hóa giúp rút ngắn 33% thời gian xử lý mỗi đơn hàng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cận cảnh robot tự hành nhận hàng, phân loại tại trung tâm logistics Đà Nẵng - Ảnh 11.Viettel ra mắt trung tâm logistics tại Đà Nẵng có robot tự hành

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có quy mô hơn 8,6ha, được trang bị robot tự hành AGV giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường.

TRƯỜNG TRUNG
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    Chủ đề: Đà Nẵng Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel robot tự hành Logistics Viettel Viettel Post

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