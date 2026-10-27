Đọc nhanh 27-10: Nasdaq tăng 0,82% nhờ hồ sơ IPO của Anthropic, FPT Telecom lãi hơn 1.000 tỉ đồng

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ - Ảnh: HỮU HẠNH

Điểm nhanh chứng khoán thế giới

Chốt phiên giao dịch chứng khoán 26-10, chỉ số Dow Jones tăng 146,42 điểm (0,28%) lên 52.362 điểm, S&P 500 tăng 0,70% lên 7.677 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,82% lên 26.169 điểm.

Phố Wall tăng điểm khi công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), giúp nhà đầu tư lạc quan trở lại với nhóm cổ phiếu AI. Hồ sơ cho thấy doanh thu của Anthropic trong 6 tháng tính đến hết tháng 6 đạt 16,30 tỉ USD, trong khi doanh thu cả năm 2025 đạt 4,60 tỉ USD.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) họp chính sách trong hai ngày 27, 28-10 và phần lớn thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Cũng trong ngày 28-10, Alphabet và Microsoft sẽ công bố kết quả kinh doanh sau giờ đóng cửa.

Trong nước, VN-Index giảm 10,60 điểm (0,60%) xuống 1.763,55 điểm, sau khi có lúc lên 1.781,45 điểm trong phiên. Chỉ số VN30 mất 17,56 điểm (0,92%) còn 1.889,53 điểm.

Nasdaq tăng 0,82% đêm qua - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Tổng công ty CP Bưu chính Viettel - Viettel Post (VTP) phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành, thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Dự án rộng 7,87ha, tổng mức đầu tư 860 tỉ đồng, trong đó 40% là vốn tự có và 60% là vốn vay. Dự án chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 có vốn đầu tư 415 tỉ đồng, triển khai từ quý 4-2026 đến quý 2-2027; giai đoạn 2 và giai đoạn 3 lần lượt có vốn đầu tư 238 tỉ đồng và 207 tỉ đồng.

- Cơ quan Quản lý thị trường năng lượng Singapore (EMA) vừa chấp thuận có điều kiện cho Sembcorp Utilities nhập khẩu tổng cộng 1,3 GW điện vào Singapore. Sembcorp Utilities thực hiện dự án trong liên danh với Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (PVS) và MY Energy Consortium.

Nguồn điện gồm điện gió ngoài khơi Việt Nam và điện mặt trời Malaysia. Theo EMA, Sembcorp Utilities đặt mục tiêu bắt đầu nhập khẩu điện từ dự án vào năm 2035.

- Công ty CP Viễn thông FPT - FPT Telecom (FOX) báo lãi sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 1.022 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần trong quý đạt 5.916 tỉ đồng, tăng 20%. Tính chung 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.934 tỉ đồng, tăng 14%.

FPT Telecom cho biết doanh thu 9 tháng tăng 17%, nhưng chi phí vật tư thiết bị và chi phí điện năng cùng tăng đã góp phần đẩy giá vốn tăng 29%. Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến biên lợi nhuận chịu áp lực.

- Lợi nhuận sau thuế quý 3 của Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC) đạt 616 tỉ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 3.795 tỉ đồng, tăng 16,6%.

Viglacera giải trình lợi nhuận tăng nhờ hai mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con cùng tăng trưởng. Sau 9 tháng, công ty lãi 1.769 tỉ đồng, tăng 85,1%.

BAF hôm nay giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu giá 15.000 đồng - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index Theo Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index có lúc lên vùng kháng cự 1.780 điểm nhưng gặp áp lực bán. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và thấp hơn bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền thận trọng sau chuỗi phiên tăng. ACBS cho rằng trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng rung lắc, tích lũy dưới vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Công ty khuyên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở vùng kháng cự và có thể giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Cùng dự báo thị trường giằng co, Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng VN-Index có thể kiểm định lại đường trung bình 50 phiên (MA50) quanh 1.770 điểm trước khi hướng tới vùng kháng cự 1.785 - 1.800 điểm. Nếu chỉ số điều chỉnh, vùng hỗ trợ gần là đường MA20 quanh 1.735 điểm. Agriseco nhận định trong giai đoạn cao điểm công bố kết quả kinh doanh quý 3, dòng tiền nhiều khả năng phân hóa mạnh theo lợi nhuận từng doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể tăng tỉ trọng cổ phiếu trong các nhịp điều chỉnh, ưu tiên nhóm hưởng lợi từ xu hướng giảm lãi suất như chứng khoán, bất động sản, vật liệu xây dựng. Thận trọng hơn, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá thị trường suy yếu trở lại khi áp lực bán lan rộng, trong khi thanh khoản thấp khiến nhịp phục hồi kém tin cậy. BVSC khuyên nhà đầu tư ưu tiên phòng thủ, hạn chế tăng tỉ trọng, chỉ chọn cổ phiếu giữ được sức mạnh tương đối và có dòng tiền hỗ trợ, chờ độ rộng thị trường cải thiện rồi mới nâng mức giải ngân.

Thông tin chi tiết về chương trình Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 • Thời gian: 13h30, ngày 30-10-2026. • Địa điểm: Tầng 1, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Link đăng ký tham dự sự kiện TẠI ĐÂY.