Nhóm cổ phiếu 'vua' chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất hơn 10 điểm

VN-Index giảm hơn 10 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phiên giao dịch đầu tuần 26-10 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán. VN-Index giảm 10,6 điểm, tương đương 0,6%, xuống 1.763,55 điểm.

Ngân hàng, chứng khoán đồng loạt giảm giá

Trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm vượt 1.780 điểm, nhưng áp lực bán gia tăng từ cuối buổi sáng và kéo dài sang phiên chiều khiến thị trường suy yếu.

Nhóm cổ phiếu "vua" - ngân hàng chịu áp lực bán trên diện rộng. EIB giảm 3,92%, VPB giảm 2,07%, SHB giảm 1,83%, VIB giảm 1,76%, HDB giảm 1,55%, STB giảm 1,31%, VCB giảm 1,23% và TCB giảm 1,17%. MBB giảm 1,26%, CTG giảm 1,13%, trong khi BID mất 1,46%. ACB và MSB gần như đi ngang.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động đang được điều chỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, sau chỉ đạo yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi tối thiểu 0,5 điểm phần trăm mỗi năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và chấm dứt cuộc đua lãi suất huy động, nhiều ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trên thị trường vẫn còn cao.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực. SHS giảm 3,13%, ORS giảm 3,13%, VND giảm 1,45%, VIX giảm 1,57%, VCI giảm 2,3%, trong khi SSI giảm 0,75%. Ở chiều ngược lại, HCM tăng 0,63% và OCB tăng 1,85%.

Sắc đỏ bao trùm bảng điện phiên 26-10 - Dữ liệu: VSF

Tại nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu giảm giá như DXG mất 3,35%, VRE giảm 2,8%, DIG giảm 1,97%, VHM giảm 0,62% và NVL giảm 0,47%. VIC ngược dòng tăng 0,21%, trong khi VGC tăng 4,04% và VJC tăng 1,77%.

Nhóm công nghiệp chịu sức ép đáng kể với GEX giảm 3,32%, VSC giảm 3,97%, GMD giảm 3,15% và CII giảm 2,51%. Trong nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 1,75%. Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, MWG giảm 0,93%, MSN giảm 1,62%, còn PNJ và VPL đứng giá.

Trái với xu hướng chung, nhóm cổ phiếu năng lượng vẫn giữ được sắc xanh. BSR tăng 1,2%, PLX tăng 0,56%, GAS tăng 0,56% và PVD tăng 0,27%. VIC cũng tăng nhẹ, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

Khối ngoại bán ròng gần 892 tỉ đồng

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong phiên 26-10. Khối ngoại mua vào khoảng 1.247 tỉ đồng nhưng bán ra hơn 2.139 tỉ đồng, qua đó bán ròng gần 892 tỉ đồng trên cả 3 sàn.

FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với giá trị khoảng 258 tỉ đồng. Tiếp theo là HDB với 80 tỉ đồng, VPL với 69 tỉ đồng, ACB với 62 tỉ đồng và MBB với 51 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu danh sách được mua ròng với khoảng 72 tỉ đồng, tiếp đến là TCB với 64 tỉ đồng và VIC với 45,51 tỉ đồng.

Trong phiên, VN30-Index giảm mạnh hơn khi mất 17,56 điểm, tương đương 0,92%, xuống 1.889,53 điểm. HNX-Index giảm 3,38 điểm, tương đương 1,29%, còn 259,32 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 0,31 điểm, tương đương 0,25%, xuống 125,95 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán.

Toàn thị trường có 409 mã giảm giá, trong đó 18 mã giảm sàn, trong khi 229 mã tăng và 867 mã đứng giá. Thanh khoản trên 3 sàn đạt khoảng 14.533 tỉ đồng, giảm gần 20% so với phiên trước.