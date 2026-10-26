Giá vàng hôm nay 26-10: Vàng nhẫn SJC 'bốc hơi' hơn 5 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà thế giới - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h sáng 26-10, giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh mức 3.994 USD/ounce, nhích nhẹ so với mức chốt phiên trước đó nhưng vẫn dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt giảm

Theo Reuters, trong phiên cuối tuần trước, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.975 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Áp lực lên kim loại quý đến từ lo ngại lạm phát khi giá năng lượng tăng, qua đó làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán cũng khiến một số nhà đầu tư bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 27 và 28-10, cùng những tín hiệu mới về lạm phát và lộ trình lãi suất của Mỹ.

Giá vàng thế giới liên tục đi xuống trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá trong nước 16,4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, sáng 26-10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng trong nước tuần qua đi xuống theo đà giảm mạnh của thị trường thế giới. So với đầu phiên 19-10, giá vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC giảm sâu hơn, với giá mua vào mất 5,1 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4,1 triệu đồng/lượng, xuống còn 135 - 139 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 53,77 USD/ounce, giảm khoảng 3 USD/ounce so với một tuần trước, tương đương mức giảm hơn 5%.

Giá dầu vẫn neo cao trên 115 USD/thùng

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới quay đầu giảm trong sáng 26-10. Dầu WTI giảm 1,12 USD/thùng, tương đương 1,08%, xuống 102,2 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,09 USD/thùng, tương đương 0,93%, còn 115,6 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên 23-10, giá dầu tăng mạnh khi lo ngại nguồn cung bị gián đoạn tại Trung Đông gia tăng. Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,14%, lên 116,72 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 3,8%, lên 103,27 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần sáu tháng.

Dù giảm trở lại, giá dầu vẫn neo ở mức cao trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Những diễn biến mới trong khu vực có thể khiến thị trường năng lượng tiếp tục biến động mạnh.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch quanh 80.164 USD, giảm 0,66% trong 24 giờ qua.

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