Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Giá vàng hôm nay 26-10: Vàng nhẫn SJC 'bốc hơi' hơn 5 triệu đồng/lượng sau một tuần

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Giá vàng thế giới có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Trong nước, vàng nhẫn SJC giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà thế giới - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h sáng 26-10, giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh mức 3.994 USD/ounce, nhích nhẹ so với mức chốt phiên trước đó nhưng vẫn dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt giảm

Theo Reuters, trong phiên cuối tuần trước, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.975 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Áp lực lên kim loại quý đến từ lo ngại lạm phát khi giá năng lượng tăng, qua đó làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. 

Bên cạnh đó, hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán cũng khiến một số nhà đầu tư bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 27 và 28-10, cùng những tín hiệu mới về lạm phát và lộ trình lãi suất của Mỹ.

Giá vàng thế giới liên tục đi xuống trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá trong nước 16,4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, sáng 26-10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng trong nước tuần qua đi xuống theo đà giảm mạnh của thị trường thế giới. So với đầu phiên 19-10, giá vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. 

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC giảm sâu hơn, với giá mua vào mất 5,1 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4,1 triệu đồng/lượng, xuống còn 135 - 139 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 53,77 USD/ounce, giảm khoảng 3 USD/ounce so với một tuần trước, tương đương mức giảm hơn 5%.

Giá dầu vẫn neo cao trên 115 USD/thùng

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới quay đầu giảm trong sáng 26-10. Dầu WTI giảm 1,12 USD/thùng, tương đương 1,08%, xuống 102,2 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,09 USD/thùng, tương đương 0,93%, còn 115,6 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên 23-10, giá dầu tăng mạnh khi lo ngại nguồn cung bị gián đoạn tại Trung Đông gia tăng. Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,14%, lên 116,72 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 3,8%, lên 103,27 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần sáu tháng.

Dù giảm trở lại, giá dầu vẫn neo ở mức cao trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Những diễn biến mới trong khu vực có thể khiến thị trường năng lượng tiếp tục biến động mạnh.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch quanh 80.164 USD, giảm 0,66% trong 24 giờ qua.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

Giá vàng hôm nay 26-10: Vàng nhẫn SJC 'bốc hơi' hơn 5 triệu đồng/lượng sau một tuần - Ảnh 3.Gãy mốc 4.000 USD/ounce, tuần này giá vàng sẽ ra sao?

Giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, giá vàng càng khó đoán hơn bao giờ hết.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHẬT QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá dầu Giá vàng Giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn vàng miếng SJC

    Dòng sự kiện: Giá vàng

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất