Giá vàng hôm nay 23-10: Vàng thế giới bất ngờ giảm hơn 100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD/ounce trong phiên sáng 23-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h30 sáng 23-10, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.019 USD/ounce, giảm khoảng 114 USD, tương đương 2,75% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Đà giảm mạnh kéo giá vàng về vùng thấp nhất trong hơn hai tháng. Kết phiên 22-10, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 2,4%, xuống 4.041,39 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 3-8. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 2,2%, còn 4.060,40 USD/ounce.

Theo Reuters, giá dầu tăng khoảng 3%, lên mức cao nhất trong 5 tháng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu chủ chốt có thể bị gián đoạn.

Giá vàng lùi về mức thấp nhất gần 3 tháng - Dữ liệu: TradingView

Giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Đây là yếu tố gây sức ép lên vàng, bởi kim loại quý trở nên kém hấp dẫn khi lãi suất tăng.

Trước đó, dữ liệu lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ trong tháng 9 đều cao hơn dự báo, làm tăng khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt. Dù Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10, thị trường đang đặt cược khoảng 78% khả năng cơ quan này tăng lãi suất trong tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME.

Giới đầu tư cũng chờ dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29-10 để có thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Các nhà kinh tế của Ngân hàng Intesa Sanpaolo nhận định thị trường kim loại quý có thể tiếp tục biến động mạnh và thiếu xu hướng rõ ràng. Giá vàng có thể giao dịch quanh mức bình quân 4.200 USD/ounce trong vài quý tới, trong bối cảnh nhu cầu vàng trang sức toàn cầu suy giảm.

Tại thị trường trong nước, cập nhật sáng 23-10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày hôm trước. Chênh lệch giá mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136,3 triệu đồng/lượng mua vào, và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Với giá vàng thế giới khoảng 4.019 USD/ounce và tỉ giá hiện hành, giá vàng quy đổi tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. Như vậy, vàng miếng SJC bán ra vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới tiếp tục lao dốc. Theo biểu đồ Kitco cập nhật sáng 23-10, giá bạc có thời điểm rơi về quanh 54,64 USD/ounce, giảm hơn 3 USD so với 24 giờ trước, tương đương mức giảm khoảng 5%.

Giá dầu tăng vọt

Trên thị trường năng lượng, giá dầu sáng 23-10 điều chỉnh nhẹ sau khi tăng mạnh trong phiên trước. Dầu WTI giảm 0,29 USD, tương đương 0,29%, xuống 99,18 USD/thùng; dầu Brent giảm 0,28 USD, tương đương 0,25%, còn 112,9 USD/thùng.

Theo Reuters, chốt phiên 22-10, dầu Brent tăng 4%, lên 113,17 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 4-5; dầu WTI tăng 2,4%, lên 99,47 USD/thùng. Lo ngại gián đoạn nguồn cung do căng thẳng Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Trong khi đó, Bitcoin cũng giảm mạnh. Dữ liệu cập nhật sáng 23-10 cho thấy đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới giao dịch quanh 81.348 USD, giảm 3,47% trong 24 giờ.

Diễn biến đồng thời của vàng và Bitcoin cho thấy áp lực bán đang xuất hiện trên nhiều thị trường tài sản. Tuy nhiên, chưa thể kết luận hai thị trường giảm vì cùng một nguyên nhân; giá vàng hiện chịu sức ép rõ rệt từ triển vọng lãi suất và lo ngại lạm phát, trong khi biến động của Bitcoin còn phụ thuộc vào các yếu tố riêng của thị trường tiền mã hóa.

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