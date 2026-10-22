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Giá vàng hôm nay 22-10: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục giảm

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Giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua và bán, lùi về 142,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn xuống 140,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới lùi nhẹ về vùng 4.115 USD/ounce.

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Giá vàng miếng SJC sáng 22-10 lùi về 142,3 triệu đồng/lượng - Ảnh: THANH HIỆP

Lúc 7h30 ngày 22-10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước giảm, giá thế giới chịu sức ép

Với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 137,4 triệu đồng/lượng, bán ra 140,9 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 7h30 ở mức 4.115,33 USD/ounce, giảm 8,43 USD, tương đương 0,2% trong 24 giờ.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, kết phiên 21-10, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.137,94 USD/ounce, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất gần một tuần trong phiên. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 0,2%, chốt ở 4.150 USD/ounce.

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Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 phiên trở lại đây - Dữ liệu: TradingView

Đà phục hồi được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu sức ép khi giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Thị trường đang chờ cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 27 và 28-10, cùng dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào tuần sau. Đây là những yếu tố quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và hướng đi của giá vàng trong thời gian tới.

Giá bạc thế giới sáng nay giảm 0,63 USD, tương đương 1,09%, về vùng 57,2 USD/ounce.

Giá dầu vẫn neo trên 110 USD/thùng

Kết phiên 21-10, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều. Dầu Brent tăng nhẹ 3 cent, lên 108,82 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 67 cent, tương đương 0,7%, xuống 97,15 USD/thùng.

Sang sáng 22-10, giá dầu tăng trở lại. Dầu Brent lên 110 USD/thùng, tăng 1,06%, còn dầu WTI đạt 98,01 USD/thùng, tăng 0,89%.

Giá dầu neo cao trong bối cảnh rủi ro gián đoạn nguồn cung và căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu, đặc biệt liên quan đến hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. 

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng tăng có thể khiến lạm phát kéo dài, qua đó làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ở thị trường tiền mã hóa, Bitcoin được giao dịch quanh 84.213 USD, tăng 1,39% trong 24 giờ. Đồng tiền số lớn nhất thế giới phục hồi cùng tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện trên thị trường, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động lợi suất trái phiếu Mỹ và triển vọng lãi suất.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

- Ảnh 3.Đọc nhanh 22-10: Nasdaq tăng hơn 1% nhờ SpaceX, BIDV muốn phát hành 8.000 tỉ đồng trái phiếu

Nasdaq tăng 1,05% so với phiên trước nhờ kết quả kinh doanh của SpaceX. Trong nước, BIDV sắp phát hành 8.000 tỉ đồng trái phiếu, Masan High-Tech Materials thay tổng giám đốc.

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