Giá vàng hôm nay 21-10: Vàng SJC giảm 4 phiên liên tiếp, vàng nhẫn mất hơn 2 triệu

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm phiên thứ tư liên tiếp - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 8h sáng 21-10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng trong nước và thế giới cùng đi xuống

So với phiên trước, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của mặt hàng này. Sau 4 phiên, giá mua vào và bán ra đều giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 1,6 triệu đồng và 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Như vậy, sau 4 phiên giảm liên tiếp, giá mua vào vàng nhẫn SJC đã giảm tổng cộng 2,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, lúc 8h sáng 21-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.114,83 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce, tương đương 0,63% trong 24 giờ qua.

Giá vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp - Dữ liệu: Tuổi Trẻ

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 20-10, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.125,90 USD/ounce khi nhà đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Giá dầu tăng cao và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên cũng có thể gây sức ép lên vàng khi làm gia tăng lo ngại lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

Nhà đầu tư đang theo dõi cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra ngày 27 và 28-10 cùng các dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng lạm phát và sức hấp dẫn của trái phiếu Chính phủ Mỹ là những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá vàng. Khi lợi suất trái phiếu tăng, vàng, vốn không sinh lãi, có thể kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc thế giới sáng nay lùi về 57,35 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce, tương đương 0,87% so với phiên trước.

Dầu Brent vượt 110 USD/thùng

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Đến 8h sáng 21-10 (giờ Việt Nam), dầu Brent được giao dịch ở mức 110 USD/thùng, tăng 1,09%, lên mức cao nhất 5 tháng; dầu WTI của Mỹ lên 98,99 USD/thùng, tăng 1,2%.

Theo Reuters, giá dầu đi lên do nhà đầu tư lo ngại rủi ro vận chuyển qua khu vực Biển Đỏ và các mối đe dọa nhằm vào hạ tầng năng lượng Saudi Arabia.

Những vụ việc liên quan đến tàu chở dầu tại khu vực gần eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nguồn cung có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Giá dầu duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng chi phí năng lượng, gây sức ép lên lạm phát toàn cầu và khiến các ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách tiền tệ. Đây cũng là yếu tố được giới đầu tư theo dõi khi đánh giá triển vọng giá vàng và các thị trường tài chính.

Trong khi đó, Bitcoin tăng giá. Sáng 21-10, đồng tiền mã hóa lớn nhất thị trường được giao dịch ở mức 82.744,57 USD, tăng 1,9% trong 24 giờ qua.

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