Đọc nhanh 26-10: Giá dầu kéo Dow Jones giảm 653 điểm

VN-Index tăng 68 điểm tuần trước - Ảnh: HỮU HẠNH

Điểm nhanh chứng khoán thế giới

Chốt phiên cuối tuần trước, chỉ số Dow Jones giảm 652,82 điểm (1,23%) xuống 52.215 điểm, S&P 500 giảm 0,52% xuống 7.624 điểm, và Nasdaq Composite giảm 0,21% xuống 25.955 điểm.

Giá dầu tăng đã gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Áp lực bán còn lan sang các nhóm ngoài cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu các hãng hàng không United, Delta và American cùng giảm vì lo ngại chi phí năng lượng tăng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhích lên, nhưng lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn dưới 5%. Cả tuần qua, S&P 500 và Nasdaq đều giảm, là tuần giảm thứ hai liên tiếp, trong khi Dow Jones vẫn tăng.

Trong nước, VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần trước ở 1.774,15 điểm, tăng 13,52 điểm (0,77%), chỉ số VN30 tăng 14,11 điểm (0,75%) lên 1.907,09 điểm. Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 68,24 điểm (4,00%).

Dow Jones giảm 1,23% phiên cuối tuần trước - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tin tức trong nước có gì?

- Sở Xây dựng Hà Nội vừa xác nhận các công trình nhà ở thuộc dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đủ điều kiện huy động vốn. Chủ đầu tư là liên danh bốn doanh nghiệp do Công ty CP Vinhomes (VHM) làm đại diện. Chủ đầu tư được huy động 237.000 tỉ đồng cho phần nhà ở, qua các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết. Bên tham gia chỉ được chia lợi nhuận. Thời hạn huy động tối đa theo tiến độ dự án, tức đến quý 4-2030.

- Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến sau ngày 20-12-2026. Đại hội sẽ bàn việc sửa đổi điều lệ, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Trước đó, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cao su Đà Nẵng, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can về tội tham ô tài sản.

Bà Cao Thị Ngọc Sương đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL từ hôm nay - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Dự báo VN-Index Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhịp hồi của VN-Index vẫn tiếp diễn nhưng động lực chỉ tập trung vào ít cổ phiếu, và phần lớn mã ngân hàng góp điểm vẫn nằm trong xu hướng giảm trung hạn. Yuanta khuyên nhà đầu tư giữ tỉ trọng 60% cổ phiếu, 40% tiền mặt. Nếu VN-Index giữ được trên 1.750 điểm, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh nhẹ để mua, với mục tiêu chỉ số hồi phục lên quanh 1.825 điểm. Trong tuần này, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index có thể kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.790 - 1.800 điểm, nhưng sau đợt tăng mạnh trong ngắn hạn, chỉ số có thể gặp những nhịp rung lắc bất ngờ. VCBS khuyên nhà đầu tư chốt lời từng phần ở các mã đã hồi phục tốt và kiên nhẫn chờ nhịp điều chỉnh, thay vì lướt sóng ngắn hạn. Trong khi đó, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đánh giá VN-Index đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, từ 1 - 4 tuần, khi chỉ số đã chạm đường trung bình 50 phiên. Ngưỡng kháng cự gần nhất mà Mirae Asset đưa ra là 1.800 điểm, ngưỡng hỗ trợ là 1.700 điểm.