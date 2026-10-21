Bà Cao Thị Ngọc Dung: Nếu có lựa chọn tốt hơn tôi đã không bán cổ phiếu PNJ

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ - Ảnh: PNJ

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ, đã nói như trên tại đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức hôm nay, 21-10.

"Tôi chưa bao giờ làm việc với tâm thế người chủ ở PNJ"

Tại đại hội, bà Dung thừa nhận PNJ đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong gần 40 năm. Hành vi khách hàng đang tác động sâu sắc đến hoạt động và tình hình tài chính của PNJ. Công ty đã nỗ lực nhưng những nỗ lực đó chưa đủ để ngăn chặn tác động nghiêm trọng lên kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.

Cổ đông đã chất vấn về việc bà Dung và gia đình liên tục giảm tỉ lệ sở hữu gần đây.

"Cam kết gắn bó lâu dài của Chủ tịch với PNJ là gì khi sở hữu của gia đình ngày càng giảm, còn các cổ đông khác vẫn nắm giữ và phải gánh tổn thất? Đề nghị Chủ tịch trả lời trực tiếp", vị cổ đông này đặt câu hỏi.

Trả lời cổ đông, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết dù sở hữu không nhiều và đã giảm dần theo thời gian nhưng PNJ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của gia đình bà. Nhưng với suy nghĩ phải bằng mọi cách giúp công ty vượt qua khủng hoảng, gia đình bà buộc phải bán cổ phiếu để hỗ trợ thanh khoản cho công ty.

"Nếu có lựa chọn tốt hơn, chắc chắn tôi đã không bán cổ phiếu. Tôi cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc giá cổ phiếu sụt giảm, như mọi cổ đông và nhà đầu tư khác. Việc Công ty Chứng khoán VNDIRECT bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ là nằm ngoài ý muốn.

PNJ là tâm huyết, là đứa con tinh thần. Tôi chưa bao giờ làm việc với tâm thế người chủ. Dù nắm cổ phần ít hay nhiều, dù ở vị trí nào, tôi vẫn mong đóng góp hết sức mình nếu điều đó giúp ích cho sự phát triển của công ty", bà Dung khẳng định.

Sự kiện "Thiên nga đen" trên thị trường kim cương

Tại đại hội, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, ví von những gì xảy ra trên thị trường kim cương vừa qua như sự kiện thiên nga đen: bất ngờ, sâu rộng và làm thay đổi hoàn toàn thị trường.

Từ hàng chục năm nay, các doanh nghiệp ngành trang sức đều có thông lệ hứa mua lại sản phẩm đã bán theo một tỉ lệ trên hóa đơn. Trong điều kiện bình thường, chính sách được vận hành trơn tru nhưng vụ việc tại P-Lab đã kéo theo làn sóng bán tháo. Chỉ trong tháng 7-2026, lượng kim cương bán lại gần 6.000 tỉ đồng, gần bằng cả năm 2025.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ - Ảnh: PNJ

"Đây là khủng hoảng kép, không đoán định được. Trước sự cố, PNJ có bộ đệm tài chính vững chắc với hàng ngàn tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi. Nhưng chỉ sau một tháng, phần lớn tiền mặt đã chuyển thành hàng tồn kho mua lại từ khách hàng. Kim cương hiện chiếm 52% tồn kho.

Đến cuối quý 3, giá trị tích lũy từ lời hứa về chính sách thu đổi kim cương là 21.000 tỉ đồng. Lời hứa này không có thời hạn, và đây là áp lực lớn nhất đối với hoạt động của công ty hiện nay", ông Công cho biết.

Khi đó PNJ quyết định điều chỉnh chính sách thu đổi kéo theo sức mua giảm mạnh. Doanh thu bán lẻ hiện chưa bằng một nửa mức bình thường trước khi sự kiện xảy ra.

Biên lợi nhuận giảm sâu khiến lãi gộp quý 3 giảm 62% so với cùng kỳ, dù công ty đã cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý. Quý 3, PNJ lỗ 258 tỉ đồng.

Phát hành riêng lẻ là "con đường duy nhất"

Theo lãnh đạo PNJ, với tình trạng thiếu vốn hiện nay, công ty không thể hồi phục và hoạt động sẽ không bền vững nếu kéo dài trong trung hạn. Khi các ngân hàng siết hạn mức tín dụng và điều kiện cho vay, Chủ tịch PNJ đã cho công ty vay cá nhân 700 tỉ đồng.

Các khoản phải trả, bao gồm vay ngân hàng, ở mức khoảng 3.000 tỉ đồng, trong đó có 125 tỉ đồng phải trả khách hàng và đối tác theo lộ trình 120 ngày.

Mỗi tháng công ty vẫn cần 100-150 tỉ đồng để hoạt động, trong khi nhu cầu vốn sắp tới rất lớn.

Phương án bán bớt tồn kho để tạo tiền mặt, kể cả thanh lý, cũng đã được xem xét. "Nhưng 52% tồn kho là kim cương, phần lớn do khách hàng bán lại, đây là nhóm hàng khó bán nhất. Bán trong thời gian ngắn đòi hỏi chiết khấu sâu khi thị trường kim cương đang không thuận lợi", ông Công giải thích.

Đáng chú ý, PNJ dự kiến áp dụng chính sách thu đổi mới, theo đó thu lại sản phẩm theo giá thị trường thay cho tỉ lệ trên giá hóa đơn như trước đây.

Theo ông Công, doanh số tồn kho kim cương hiện nay đủ bán trong nhiều năm, do vậy ít nhất 2 năm tới không thể xảy ra việc trả 100% tiền mặt để mua kim cương như trước. "Những gì đã hứa với khách hàng chúng tôi sẽ tuân thủ, còn với những giao dịch phát sinh mới sẽ áp dụng chính sách thu đổi mới", ông nói.

Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua tất cả tờ trình của PNJ Cổ đông bỏ phiếu tại đại hội cổ đông bất thường của PNJ ngày 21-10 - Ảnh: PNJ Trong đó, nội dung quan trọng nhất được cổ đông thông qua là phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư, quyết định giá chào bán và thời điểm phát hành phù hợp với điều kiện thị trường. Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp PNJ bảo đảm thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng và đẩy nhanh tiến trình khôi phục kinh doanh. Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỉ. Cùng với đó, cổ đông chấp thuận hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỉ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thông qua mức cổ tức năm 2025 tỉ lệ 10%. Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung bày tỏ sự cảm ơn cổ đông đã chấp thuận và khẳng định ban lãnh đạo sẽ sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu.