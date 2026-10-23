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SeABank thay chủ tịch hội đồng quản trị

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Bà Trần Thị Thanh Thủy, 61 tuổi, được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) sau khi ông Lê Văn Tần từ nhiệm để giữ chức Tổng giám đốc.

SeABank thay chủ tịch - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, 61 tuổi, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) - Ảnh: SeABank

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, gia nhập SeABank từ năm 2015 và từng giữ chức Phó tổng giám đốc ngân hàng này trước khi được bầu làm thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch HĐQT SeABank sẽ làm Tổng giám đốc

Quyết định thay Chủ tịch HĐQT được SeABank đưa ra sau khi nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Tần. 

Ngân hàng cho biết đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục xin phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước để bổ nhiệm ông Tần giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 3 năm vào tháng 11.

Hội đồng quản trị SeABank hiện có 8 thành viên, trong đó 2 thành viên độc lập và 3 nhân sự là người nước ngoài.

Nhiều ngân hàng cùng thay nhân sự ghế nóng

Mới đây Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng làm Tổng giám đốc từ ngày 26-10, sau 5 tháng giao chuyên gia người nước ngoài giữ quyền điều hành.

Hồi cuối tháng 5, ông Chris Shayan - chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) - từng được OCB bổ nhiệm giữ quyền Tổng giám đốc sau khi ông Phạm Hồng Hải rời vị trí sau hai năm điều hành.

Ngày 12-10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức Phó tổng giám đốc.

Trước khi gia nhập Vietbank, ông Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), gồm Phó tổng giám đốc, Giám đốc ban chuyển đổi, Giám đốc khối khách hàng cá nhân, Phó giám đốc khối bán lẻ, Giám đốc trung tâm thẻ và Giám đốc ban truyền thông.

Trước đó ngày 29-9, Vietbank đã bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức quyền Tổng giám đốc.

SeABank thay chủ tịch Hội đồng quản trị - Ảnh 2.Ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT SACOMBANK

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) giữ chức Phó chủ tịch HĐQT SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 - 2026, kể từ ngày 18-9.

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    Chủ đề: SeABank Chủ tịch HĐQT ngân hàng Tổng giám đốc Nhân sự ghế nóng

    Dòng sự kiện: Ngân hàng

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