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Ngân hàng OCB thay Tổng giám đốc

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng làm Tổng giám đốc từ ngày 26-10, sau 5 tháng giao chuyên gia người nước ngoài giữ quyền điều hành.

OCB thay tổng giám đốc - Ảnh 1.

Tổng giám đốc OCB Dương Đức Hùng - Ảnh: OCB

Ông Dương Đức Hùng - tân Tổng giám đốc OCB - có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Chủ tịch OCB: tăng trưởng đòi hỏi một chiến lược đúng đắn

Ông Hùng được kỳ vọng nâng cao hiệu quả điều hành, tổ chức thực thi và triển khai chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

Cùng với việc bổ nhiệm CEO mới, OCB cũng điều chuyển ông Chris Shayan sang vị trí Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ.

Hồi cuối tháng 5, ông Chris Shayan - chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) - từng được OCB bổ nhiệm giữ quyền Tổng giám đốc sau khi ông Phạm Hồng Hải rời vị trí sau hai năm điều hành.

Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn cho biết việc kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm củng cố năng lực điều hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo ông, tăng trưởng đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, và cần sự kết hợp đồng bộ giữa quản trị, công nghệ, khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Vietbank cũng thay lãnh đạo chủ chốt

Trước đó ngày 12-10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức Phó tổng giám đốc.

Ông Lê Thanh Hải có bằng thạc sĩ quản lý kinh tế tại Trường đại học Khoa học ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) và bằng cử nhân tài chính - ngân hàng tại Trường đại học Kinh tế quốc dân (NEU).

Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), gồm Phó tổng giám đốc, Giám đốc Ban Chuyển đổi, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó giám đốc Khối Bán lẻ, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Giám đốc Ban Truyền thông.

Ngoài ra ông từng giữ chức Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Trưởng Phòng Quản lý đại lý tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Trước đó ngày 29-9, Vietbank đã bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức quyền Tổng giám đốc.

OCB thay tổng giám đốc - Ảnh 2.Ông Phạm Hồng Hải làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam

Sau khi rời Ngân hàng OCB, ông Phạm Hồng Hải sẽ giữ cương vị Phó tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam từ ngày 15-6.

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    Chủ đề: OCB VietBank ghế nóng thay tổng giám đốc ngân hàng

    Dòng sự kiện: Ngân hàng

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