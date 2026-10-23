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Nhờ đâu lợi nhuận các doanh nghiệp vật liệu xây dựng tăng mạnh sau 9 tháng?

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp nhựa, đá xây dựng, xi măng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026 nhờ hoạt động kinh doanh tích cực.

Đầu tư công tăng tốc, lợi nhuận các doanh nghiệp vật liệu xây dựng ra sao? - Ảnh 1.

Lợi nhuận các doanh nghiệp vật liệu xây dựng tăng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh chính - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Cục Thống kê, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, riêng ngành xây dựng tăng 12,22%. 

Tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến ngành sản xuất và xây dựng. Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng này.

Doanh thu, sản lượng kéo lợi nhuận đi lên

Ở ngành nhựa, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 2.106,1 tỉ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 640,1 tỉ đồng, tăng 28,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 289,6 tỉ đồng, tăng 12,4%.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận cải thiện nhờ doanh thu bán hàng tăng mạnh. Lũy kế 9 tháng, NTP lãi 1.021,6 tỉ đồng, tăng 29,3%.

Trong khi đó, Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP) đạt doanh thu thuần quý 3 là 1.462,8 tỉ đồng, giảm 4,5%. Giá vốn hàng bán tăng 9,4%, lên 873,2 tỉ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 19,7%, còn 589,6 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 319,3 tỉ đồng, giảm 8,9%. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp vẫn lãi 990,5 tỉ đồng, tăng 2,4%.

Ở nhóm đá xây dựng, Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 442,1 tỉ đồng, tăng 34,8%. Lợi nhuận gộp đạt 153 tỉ đồng, tăng 85,4%.

Theo doanh nghiệp, sản lượng đá tiêu thụ gần 2 triệu m³, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Giá bán đá cũng được điều chỉnh tăng phù hợp với diễn biến chi phí đầu vào. Ngoài ra, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi tăng gần 10 tỉ đồng, tương ứng 127,1%.

VLB lãi sau thuế 117,6 tỉ đồng trong quý 3, tăng 86,3%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt gần 566 tỉ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Ở nhóm xi măng, Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1) đạt doanh thu thuần quý 3 là 2.268,8 tỉ đồng, tăng 21,5%. Lợi nhuận gộp ở mức 264,1 tỉ đồng, tăng 9,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 99,5 tỉ đồng, tăng 16,1%. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lãi 315,5 tỉ đồng, tăng 67%.

Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS) đạt doanh thu thuần 811,9 tỉ đồng trong quý 3, tăng 55,6%. Giá vốn hàng bán cũng tăng từ 482 tỉ đồng lên 740,6 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỉ đồng, tăng 60%. Lũy kế 9 tháng, BTS lãi 30,2 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 6 tỉ đồng.

Lãi tăng nhờ tiết giảm chi phí

Tại VLB, ngoài hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng mạnh còn nhờ khoản thu nhập bất thường liên quan đến quyết toán thừa tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 344 tỉ đồng. Do đó, lợi nhuận khác đạt 351,7 tỉ đồng, gấp gần 26 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ở nhóm thép, Công ty CP Thép VICASA (VCA) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 33,8 tỉ đồng, giảm 21,9%. Tuy nhiên, doanh nghiệp được ghi giảm 4,8 tỉ đồng chi phí quản lý và có thu nhập khác 24,4 tỉ đồng.

Nhờ đó, công ty chuyển từ lỗ 3,5 tỉ đồng trong quý 3-2025 sang lãi sau thuế 23 tỉ đồng trong quý 3-2026. Lũy kế 9 tháng, VCA lãi 42,9 tỉ đồng, trái ngược kết quả thua lỗ cùng kỳ.

Công ty CP Viglacera Hạ Long (VHL) có doanh thu thuần quý 3 đạt 247,3 tỉ đồng, giảm 10,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,3 tỉ đồng, giảm 26,3%. Dù vậy, lãi 9 tháng đạt 25,4 tỉ đồng, tăng 21,5%. Nguyên nhân do doanh nghiệp tiết giảm chi phí bán hàng (giảm 63,2%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 66,4%).

Nhờ đâu lợi nhuận các doanh nghiệp vật liệu xây dựng tăng mạnh sau 9 tháng? - Ảnh 4.Báo cáo Thủ tướng việc điều phối vật liệu xây dựng giữa các địa phương trước ngày 25-10

Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường. Từ đó có quyết định việc điều phối, hỗ trợ giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

 

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    Chủ đề: vật liệu xây dựng nhựa thép xi măng

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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