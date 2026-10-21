Báo cáo Thủ tướng việc điều phối vật liệu xây dựng giữa các địa phương trước ngày 25-10

6 tỉnh, thành phố không tự cân đối được nguồn vật liệu xây dựng thông thường gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 21-10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 10083 ngày 2-10.

Trong đó rà soát, đánh giá kỹ về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường. Từ đó có quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Yêu cầu đặt ra là kịp thời điều phối, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình quan trọng quốc gia trên cả nước.

Việc này cần báo cáo Thủ tướng trước ngày 25-10.

Đồng thời Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát ngay các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn. Qua đó kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết thu hồi ngay các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định để cấp cho các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các dự án đầu tư công.

Kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-10.

Trước đó theo báo cáo về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định có 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình) không tự cân đối được nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án.

Từ đó đề xuất phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án quan trọng trọng điểm quốc gia.