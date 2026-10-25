Đề xuất gỡ nhiều điều kiện IPO trong dự thảo Luật Chứng khoán

Dự thảo sửa Luật Chứng khoán đề xuất gỡ một số điều kiện IPO, đơn giản hóa thủ tục chào bán cổ phiếu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây công bố một số nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong đó, dự thảo đề xuất bỏ điều kiện về tỉ lệ cổ phiếu bán được khi chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), đơn giản hóa hồ sơ chào bán cổ phiếu và cắt giảm một số điều kiện cấp phép trong lĩnh vực chứng khoán.

Dự thảo đề xuất sửa đổi 44 điều, bổ sung một điều và giữ nguyên 91 điều của luật hiện hành, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Đề xuất gỡ điều kiện khi IPO

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bỏ điều kiện về tỉ lệ cổ phiếu bán được cho nhà đầu tư khi doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Bên cạnh đó, hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được đề xuất đơn giản hóa, theo hướng không còn yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất.

Quy định về công bố thông báo phát hành cũng được đề xuất điều chỉnh. Theo đó, doanh nghiệp đăng tải thông tin trên website của mình, website của sở giao dịch chứng khoán liên quan và tối thiểu một báo điện tử trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Quy định này thay cho yêu cầu đăng thông báo trên báo điện tử và báo in trong 3 số liên tiếp.

Theo cơ quan soạn thảo, việc cắt giảm điều kiện và giấy tờ nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đồng thời tăng cường giám sát trong quá trình hoạt động.

Nới điều kiện cấp phép, thêm sản phẩm mới

Ngoài các nội dung liên quan đến IPO, dự thảo đề xuất bãi bỏ một số điều kiện cấp phép đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

Các điều kiện được đề xuất bãi bỏ gồm yêu cầu về tư cách pháp lý của cổ đông, thành viên góp vốn; ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính của cổ đông tổ chức; điều kiện tổng giám đốc không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong 6 tháng gần nhất.

Trong hoạt động lưu ký chứng khoán, dự thảo đề xuất bỏ yêu cầu ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu, có lãi trong năm gần nhất và điều kiện về địa điểm, trang thiết bị phục vụ hoạt động lưu ký, thanh toán.

Một điểm mới khác là bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép tổ chức thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới trong phạm vi, thời gian và đối tượng giới hạn.

Cơ chế này áp dụng với những nội dung chưa được pháp luật quy định hoặc có nội dung khác với quy định hiện hành.

Các tổ chức tham gia phải đáp ứng điều kiện, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý. Hoạt động thử nghiệm phải bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn thị trường chứng khoán. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc triển khai.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng cơ sở pháp lý cho hoạt động của công ty chứng khoán, trong đó làm rõ các dịch vụ như phân phối chứng khoán, tổ chức đấu giá, đại diện người sở hữu trái phiếu và quản lý tài sản bảo đảm của khách hàng trong một số trường hợp.

Việc ứng dụng công nghệ mới vào cung cấp dịch vụ chứng khoán cũng được bổ sung, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Đối với giao dịch điện tử, công ty chứng khoán và chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có thể giao kết hợp đồng với khách hàng bằng văn bản hoặc hình thức phù hợp theo pháp luật về giao dịch điện tử.

Về nhân sự, dự thảo quy định công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng với tổng giám đốc.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũng có thể bị thu hồi nếu người được cấp không tham gia tập huấn hằng năm trong 3 năm liên tục hoặc không làm việc tại tổ chức thuộc diện quản lý trong 3 năm liên tục, trừ các trường hợp được quy định cụ thể.