7 cổ phiếu gây chú ý trong tuần VN-Index tăng 68 điểm

VN-Index tăng 68 điểm tuần qua - Ảnh: HỮU HẠNH

Kết thúc tuần giao dịch từ 19 đến 23-10, VN-Index đóng cửa ở 1.774,15 điểm, tăng 68 điểm so với tuần trước, mức tăng điểm theo tuần lớn nhất kể từ tuần giao dịch từ 9 đến 13-2.

Khối ngoại bán ròng 968 tỉ đồng trên sàn HOSE trong cả tuần, nhiều nhất ở ACB, nhưng mua ròng mạnh TCB. Cùng tuần, KOS kéo dài chuỗi giảm sàn, trong khi L10 và DNN tăng trần liên tiếp.

KOS giảm sàn 25 phiên, khối ngoại giao dịch sôi động các mã ngân hàng

KOS giảm sàn 25 phiên liên tiếp - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Cổ phiếu KOS của Kosy giảm sàn cả 5 phiên trong tuần, nâng chuỗi giảm sàn lên 25 phiên liên tiếp. Tính cả hai phiên giảm ngay trước đó, KOS đã giảm 27 phiên liền, từ 32.950 đồng xuống 5.050 đồng, mất 84,7%.

Thông tin từ các công ty chứng khoán cho biết, tuần qua các công ty đã bán giải chấp thêm 175.287 cổ phiếu KOS của ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch hội đồng quản trị Kosy. Bên cạnh đó là bán giải chấp 175.870 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Leo Regulus và 445.500 cổ phiếu của Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Kosy, hai tổ chức do ông Cường làm chủ tịch.

Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu ACB, đặc biệt trong phiên 23-10 - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Khối ngoại bán ròng cổ phiếu ACB của Ngân hàng Á Châu 23 phiên liên tiếp từ 23-9, tổng cộng 1.631 tỉ đồng. Riêng phiên 23-10, khối ngoại bán ròng 474 tỉ đồng, nhiều nhất trong 1 năm qua. Cũng trong phiên 23-10, ACB khớp lệnh 41 triệu cổ phiếu, gấp gần 6 lần bình quân 20 phiên trước.

Giá cổ phiếu MSB liên tục tăng mạnh - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Cùng nhóm ngân hàng, khối ngoại bán ròng cổ phiếu MSB của Ngân hàng Hàng hải 19 phiên liên tiếp từ 29-9, tổng cộng 452 tỉ đồng. Trong khi đó, tính theo giá đã điều chỉnh, giá MSB lập đỉnh mới kể từ khi niêm yết ở cả hai phiên 20 và 21-10, cao nhất là 15.550 đồng.

Khối ngoại mua ròng gần 1.000 tỉ đồng TCB tuần qua - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng 990 tỉ đồng cổ phiếu TCB của Techcombank trong tuần, mức mua ròng theo tuần lớn nhất kể từ giữa năm 2018.

Theo thông tin từ Techcombank, ngân hàng sẽ lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập một ngân hàng thương mại do Techcombank sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

L10 tăng trần 5 phiên, DNN tăng 73% với 1.100 cổ phiếu khớp lệnh

DNN và L10 cùng tăng mạnh tuần qua, nhưng thanh khoản ở mức thấp - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Ở nhóm vốn hóa nhỏ, cổ phiếu L10 của Lilama 10 tăng trần cả 5 phiên trong tuần, từ 22.350 đồng lên 31.200 đồng, tăng 39,6%. Tuy nhiên, trong cả tuần chỉ có 14.800 cổ phiếu L10 được khớp lệnh. HOSE đã yêu cầu Lilama 10 công bố thông tin về chuỗi 5 phiên tăng trần.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu DNN của Cấp nước Đà Nẵng tăng 73,4% trong tuần, lên 33.300 đồng, trong đó tăng trần 3 phiên cuối tuần và lập đỉnh mới.

Cổ phiếu TOS tăng mạnh trở lại - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Cũng trên UPCoM, giá đóng cửa cổ phiếu TOS của Dịch vụ biển Tân Cảng tăng 8 phiên liên tiếp tới 21-10, từ 74.000 đồng lên 92.600 đồng, tăng 25,1%. Đây là chuỗi tăng dài nhất của TOS kể từ tháng 2-2025.

Chứng khoán tuần tới ra sao? Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) kỳ vọng VN-Index tuần sau sẽ hướng về vùng 1.800 - 1.840 điểm, nhưng áp lực chốt lời ngắn hạn sẽ xuất hiện sau ba phiên tăng liên tiếp. SSV đánh giá thông tin Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất chỉ hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn, chưa thể khẳng định thị trường đã vào xu hướng tăng. Khi chỉ số bị nhóm Vingroup chi phối mạnh, công ty khuyên nhà đầu tư chỉ xem chỉ số chung để tham chiếu, ưu tiên các nhóm đang hút tiền như xuất khẩu, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp và bán lẻ. Thận trọng hơn, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index có thể kiểm tra vùng kháng cự quanh 1.790 - 1.800 điểm, tức vùng điểm mà lực bán thường gia tăng, trong khi các chỉ báo kỹ thuật theo khung giờ đã vào vùng quá mua. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời từng phần các mã đã hồi phục tốt, kiên nhẫn chờ các nhịp điều chỉnh thay vì lướt sóng ngắn hạn. Ở góc nhìn dài hơn, Chứng khoán VIX đánh giá VN-Index vẫn đi ngang trong biên độ rộng 1.600 - 1.900 điểm, và nhiều mã chỉ đang hồi phục kỹ thuật. Theo VIX, giai đoạn này vẫn có nhiều cơ hội đầu tư, nhưng nhà đầu tư cần đánh giá triển vọng của từng mã và xác định mỗi nhịp tăng là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.