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Chủ đầu tư khu đô thị Nam An Khánh muốn huy động 2.000 tỉ đồng, dự án Văn La có gì đáng chú ý?

tác giả
TRƯỜNG PHONG
TRƯỜNG PHONG
TRƯỜNG PHONG

SJ Group đang triển khai kế hoạch huy động 2.000 tỉ đồng từ cổ đông để đầu tư dự án Văn La. Doanh nghiệp vừa điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án, nâng tỉ trọng vốn chủ sở hữu lên 95%.

Chủ đầu tư khu đô thị Nam An Khánh muốn huy động 2.000 tỉ đồng, dự án Văn La có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án của SJ Group - Ảnh: DN

HĐQT Công ty CP SJ Group (SJS), chủ đầu tư khu đô thị mới Nam An Khánh, vừa thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án khu nhà ở Văn La tại Hà Nội.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 2.795 tỉ đồng. Riêng phần vốn chủ sở hữu dự kiến sử dụng để tài trợ dự án là 2.655 tỉ đồng, chiếm khoảng 95%; vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác là 140 tỉ đồng, chiếm khoảng 5%.

SJ Group cho biết tổng vốn đầu tư thực tế của dự án đã có nhiều thay đổi do biến động đơn giá đầu tư.

Hội đồng quản trị quyết định tăng tỉ trọng vốn chủ sở hữu nhằm bảo đảm năng lực tài chính thực hiện dự án, đồng thời giảm chi phí lãi vay trong bối cảnh khả năng tiếp cận nguồn vốn vay dành cho hoạt động kinh doanh bất động sản đang thu hẹp.

SJ Group dự kiến sử dụng 2.000 tỉ đồng vào những hạng mục nào?

Trước đó, SJ Group đã thông qua phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 2.000 tỉ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền mua là 100:67,23.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc dự án khu nhà ở Văn La. Cụ thể, khoảng 1.338 tỉ đồng được phân bổ cho xây dựng chung cư cao tầng, hơn 456 tỉ đồng cho nhà ở liền kề và biệt thự, còn khoảng 205 tỉ đồng dành cho hạ tầng kỹ thuật.

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Nếu huy động đủ 2.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 75% phần vốn chủ sở hữu dự kiến bố trí cho dự án theo cơ cấu nguồn vốn vừa được điều chỉnh. Tại nghị quyết ngày 20-10, hội đồng quản trị SJ Group cũng bổ sung phương án xử lý trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số tiền dự kiến.

Các giải pháp được đưa ra gồm vay ngân hàng, tìm kiếm nhà đầu tư góp vốn vào dự án, phát hành trái phiếu hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Doanh nghiệp đồng thời cập nhật hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, bổ sung báo cáo tài chính quý 3-2026 và điều chỉnh bản cáo bạch.

Dự án khu nhà ở Văn La, có tên thương mại The Vista Văn La, nằm trên trục đường Quang Trung, gần ga Văn Khê thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Dự án có quy mô hơn 12ha, gồm 832 căn hộ tại hai tòa chung cư, 215 căn nhà thấp tầng và một tòa nhà văn phòng, dịch vụ cao 12 tầng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 cho thấy tại ngày 30-9, SJ Group ghi nhận hơn 708 tỉ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại The Vista Văn La.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 142 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang liên quan đến phần thương mại cho thuê của dự án.

Chủ đầu tư khu đô thị Nam An Khánh muốn huy động 2.000 tỉ đồng, dự án Văn La có gì đáng chú ý? - Ảnh 2.Nam An Khánh: Mảnh ghép mới trong bản đồ phát triển dòng Imperia của MIK Group

MIK Group tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường phía Tây Hà Nội khi chính thức công bố phát triển dự án Imperia Sky Park tại khu đô thị Nam An Khánh.


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    Chủ đề: Sở Xây dựng Hà Nội Công ty CP SJ Group chủ đầu tư dự án huy động vốn

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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