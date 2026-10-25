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Chứng khoán OCBS không lưu ghi âm 21 giao dịch, bị phạt hơn 342 triệu đồng

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Chứng khoán OCBS 342,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ và lưu trữ dữ liệu giao dịch của khách hàng.

Chứng khoán OCBS không lưu ghi âm 21 giao dịch, bị phạt hơn 342 triệu đồng - Ảnh 1.

Chứng khoán OCBS bị phạt 342,5 triệu đồng vì hai sai phạm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty CP Chứng khoán OCBS hơn 342 triệu đồng do không lưu ghi âm 21 giao dịch đặt lệnh qua điện thoại và sai phạm trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ. 

Cùng thời điểm, hai lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMS) cũng bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng vì che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS nhằm trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

OCBS bị phạt vì hai sai phạm

Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Công ty CP Chứng khoán OCBS bị phạt tổng cộng 342,5 triệu đồng với hai hành vi vi phạm.

Trong đó, OCBS bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Cụ thể, công ty đã tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng vào tháng 8-2025 nhưng hồ sơ không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Ngoài ra, OCBS bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Theo cơ quan quản lý, trong năm 2025, công ty không lưu trữ ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng đối với 21 giao dịch chứng khoán được thực hiện qua điện thoại trên một số tài khoản.

Hai lãnh đạo CMS bị phạt vì che giấu quyền sở hữu cổ phiếu

Bên cạnh OCBS, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng vừa ban hành hai quyết định xử phạt ông Trần Văn Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMS), và bà Đinh Thị Thủy, kế toán trưởng công ty. 

Mỗi người bị phạt 225 triệu đồng do che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS nhằm trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Cụ thể, ông Trung đã sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên bà Trần Ngọc Linh tại Công ty CP Chứng khoán MB để giao dịch mua bán cổ phiếu CMS trong giai đoạn từ ngày 13-1-2022 đến 22-9-2023. 

Theo cơ quan quản lý, việc này nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS và trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Trong khi đó, bà Thủy sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên bà Nguyễn Thúy Dung tại Công ty CP Chứng khoán FPT để giao dịch mua bán cổ phiếu CMS trong giai đoạn từ ngày 3-12-2010 đến 15-8-2024, với hành vi tương tự.

Chứng khoán OCBS không lưu ghi âm 21 giao dịch, bị phạt hơn 342 triệu đồng - Ảnh 2.Cổ phiếu công ty chứng khoán vừa bị xử phạt, giá lại tăng 10-20%

Hai cổ phiếu vừa bị cơ quan quản lý xử phạt liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ tăng giá mạnh nhất ngành trong tuần qua.


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    Chủ đề: cổ phiếu công ty chứng khoán chứng khoán xử phạt

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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