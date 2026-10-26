Lợi nhuận ngành chứng khoán quý 3: Loạt ông lớn hụt hơi, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó

Lợi nhuận nhiều công ty chứng khoán giảm mạnh trong quý 3-2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bức tranh lợi nhuận ngành chứng khoán quý 3-2026 cho thấy sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của đa số doanh nghiệp quy mô từ lớn đến nhỏ đều sụt giảm.

Nhiều doanh nghiệp lớn hụt hơi

Số liệu thống kê cho thấy quý 3-2025 có 9 công ty đạt lợi nhuận trước thuế trên 500 tỉ đồng với tổng lợi nhuận đạt 13.384 tỉ đồng. Sang đến quý 3-2026, số lượng doanh nghiệp đạt mốc này chỉ còn 5 với tổng lợi nhuận giảm xuống còn 6.903 tỉ đồng.

Trong nhóm dẫn đầu, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là đơn vị duy trì được đà tăng trưởng. Lợi nhuận trước thuế quý 3-2026 đạt 2.152 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt 5.708 tỉ đồng, tăng 13%.

Ngược lại, Chứng khoán SSI lãi 1.295 tỉ đồng, giảm 27%. Chứng khoán VPS đạt 1.119 tỉ đồng, giảm 20%. Chứng khoán VPBank (VPBankS) ghi nhận 843 tỉ đồng, giảm 64% so với mức 2.360 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán HDBank (HDS) lọt vào danh sách khi đạt 769 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 208% so với cùng kỳ.

Nhiều công ty khác cũng chứng kiến lợi nhuận giảm mạnh và rơi khỏi mốc 500 tỉ đồng. Chứng khoán VNDirect lãi 412 tỉ đồng, giảm 65%. Chứng khoán Vietcap đạt 427 tỉ đồng, giảm 18%. Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) còn 251 tỉ đồng, giảm 58%. Chứng khoán ACB (ACBS) đạt 212 tỉ đồng, giảm 58%.

Mức giảm mạnh nhất trong nhóm này thuộc về Chứng khoán VIX. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp giảm từ 3.048 tỉ đồng xuống còn 192 tỉ đồng trong quý 3-2026, tương ứng giảm 94%.

Nhóm công ty nhỏ cũng gặp khó

Ở nhóm công ty quy mô nhỏ và vừa, chỉ một số ít doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đột biến trong quý 3-2026. Chứng khoán An Bình (ABS) đạt lợi nhuận trước thuế 376 tỉ đồng trong quý 3, tăng 552%. Lũy kế 9 tháng đạt 602 tỉ đồng, tăng 361%.

Chứng khoán VTG lãi 52 tỉ đồng, tăng 541% so với mức 8 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Chứng khoán NH Việt Nam đạt 32 tỉ đồng, tăng 256%, trong khi Chứng khoán JB Việt Nam lãi 46 tỉ đồng, tăng 205%.

Ngược lại, nhiều công ty chứng khoán chứng kiến lợi nhuận sụt giảm 80-98%. Chứng khoán DSC chỉ còn lãi 4 tỉ đồng, Chứng khoán T-Cap đạt 1 tỉ đồng và Chứng khoán VietinBank (VBSE) ghi nhận 6 tỉ đồng, cùng giảm khoảng 98%.

Các doanh nghiệp khác cũng giảm mạnh, gồm Chứng khoán Thành Công (giảm 90%, còn 7 tỉ đồng), Chứng khoán Thiên Việt (giảm 86%, còn 25 tỉ đồng), SmartInvest (giảm 83%, còn 24 tỉ đồng) và Chứng khoán Bảo Việt (giảm 80%, còn 20 tỉ đồng).

Điểm chung của việc sụt giảm lợi nhuận đều do các mảng kinh doanh chính như tự doanh, cho vay và môi giới gặp khó theo thị trường chung.

Ví dụ với VIX, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 1.630 tỉ đồng, giảm khoảng 41% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí FVTPL tăng lên gần 1.718 tỉ đồng. Chênh lệch thu chi âm khoảng 87,5 tỉ đồng, trái ngược với mức lãi 2.762 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Tương tự, lãi từ FVTPL của DSC ở gần 54 tỉ đồng, giảm gần 54% trong khi chi phí ở mức hơn 55 tỉ đồng (cùng kỳ được hoàn nhập gần 2 tỉ đồng). Doanh thu môi giới còn hơn 15 tỉ đồng, giảm 64%.

Chuyển từ lãi sang lỗ

Bên cạnh đó, nhiều công ty chứng khoán báo lỗ trước thuế trong quý 3-2026, đảo chiều từ mức lãi lớn của cùng kỳ năm trước.

Ví dụ như Chứng khoán Rồng Việt (VDS) lỗ 105 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi khoảng 310 tỉ đồng. Kết quả này kéo lợi nhuận lũy kế 9 tháng từ mức lãi 318 tỉ đồng xuống lỗ 81 tỉ đồng.

Chứng khoán Bảo Minh (BMS) lỗ trước thuế 63,2 tỉ đồng, trái ngược mức lãi 45 tỉ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ kết quả hai quý đầu năm, doanh nghiệp vẫn lãi gần 75 tỉ đồng sau 9 tháng.

Chứng khoán Apec (APS) lỗ 53,4 tỉ đồng trong quý 3, so với mức lãi 54,4 tỉ đồng cùng kỳ. Chứng khoán EVS cũng chuyển từ lãi 2 tỉ đồng sang lỗ 52 tỉ đồng.

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