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Chứng khoán tuần mới: VN-Index tăng mạnh, mốc 1.800 điểm có dễ vượt?

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Sau tuần tăng 4%, VN-Index trên đà tiến sát mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời và sự phân hóa của dòng tiền có thể khiến thị trường rung lắc trước ngưỡng kháng cự quan trọng này.

Chứng khoán tuần mới: VN-Index tăng mạnh, mốc 1.800 điểm có dễ vượt? - Ảnh 1.

VN-Index hướng mốc 1.800 điểm, áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự mạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 68,24 điểm, tương đương 4% so với tuần trước. Dòng tiền trở lại nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, trong khi khối ngoại chuyển sang mua ròng nhẹ, góp phần củng cố đà hồi phục.

Tuy nhiên, vùng 1.780-1.800 điểm đang trở thành thử thách quan trọng đối với chỉ số trong tuần giao dịch từ ngày 26-10.

VN-Index đối mặt vùng cản mạnh 

Bước sang tuần giao dịch mới, ông Nguyễn Anh Quân, chuyên gia nghiên cứu và tư vấn đầu tư Công ty CP Chứng khoán DNSE (DSE), nhận định VN-Index đang ở giai đoạn bản lề, có khả năng hình thành nền giá tích lũy cho nhịp hồi phục tiếp theo. 

Tuy nhiên, đà tăng có thể không diễn ra liên tục mà xen kẽ những nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi áp lực chốt lời gia tăng.

Theo ông, vùng 1.785-1.795 điểm sẽ là kháng cự mạnh mà VN-Index cần vượt qua. Đây là khu vực có lượng cung tiềm năng lớn, do đó nếu lực bán gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng này, thị trường có thể rung lắc và cần thêm thời gian tích lũy. 

Ở chiều ngược lại, vùng 1.710-1.730 điểm là hỗ trợ quan trọng, được kiểm chứng qua phản ứng tích cực của dòng tiền trong tuần vừa qua.

Diễn biến thị trường tuần tới sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó có quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29-10 và biến động giá dầu trước những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. 

Trong nước, nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, sự ổn định của thị trường liên ngân hàng và khả năng dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Chứng khoán tuần mới: VN-Index tăng mạnh, mốc 1.800 điểm có dễ vượt? - Ảnh 2.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong tuần qua - Dữ liệu: SSI

Dù dòng tiền có dấu hiệu cải thiện, ông Quân lưu ý rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu, khiến nhịp hồi phục của thị trường có thể gặp trở ngại. Nhà đầu tư nên ưu tiên giải ngân từng phần khi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ, đồng thời hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự.

Dòng tiền cải thiện nhưng chưa đồng thuận

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), sức khỏe thị trường cải thiện rõ rệt khi tỉ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày đạt 59,6%, tăng mạnh so với mức 38% của tuần trước. Thanh khoản cũng cải thiện, cho thấy đà hồi phục có sự lan tỏa rộng hơn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá dòng tiền chuyển sang nhóm ngân hàng đã bổ sung trụ đỡ cho thị trường bên cạnh nhóm Vingroup, giảm sự phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, sức lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn hạn chế, trong khi nhiều ngành tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. TPS cũng lưu ý VN-Index đang tiến vào vùng các đường trung bình dài hạn quanh 1.775 điểm, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng.

Cùng quan điểm thận trọng, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị ngày vẫn duy trì tín hiệu tích cực, nhưng những chỉ báo trên đồ thị giờ đã tiến vào vùng quá mua, cảnh báo khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn. 

Theo đó, VN-Index có thể tiếp tục kiểm tra vùng đỉnh cũ 1.790-1.800 điểm, song khó tránh khỏi những phiên rung lắc khi tiến sát vùng cản này.

Chứng khoán tuần mới: VN-Index tăng mạnh, mốc 1.800 điểm có dễ vượt? - Ảnh 3.7 cổ phiếu gây chú ý trong tuần VN-Index tăng 68 điểm

KOS giảm sàn 25 phiên liên tiếp, khối ngoại bán ròng ACB 23 phiên liền nhưng mua ròng TCB nhiều nhất trong một tuần kể từ giữa năm 2018. L10 tăng trần 5 phiên liên tiếp.


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    Chủ đề: chứng khoán tuần này VN-Index chứng khoán

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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