Chứng khoán 23-10: Áp lực chốt lời có thể xuất hiện quanh 1.780 điểm

VN-Index tăng 2 phiên liên tiếp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp với giao dịch tiếp tục khá tích cực. Kết phiên 22-10, VN-Index tăng 21,96 điểm (+1,26%) lên mức 1.760,63 điểm, hướng đến vùng giá 1.780 - 1.800 điểm.

Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, cân nhắc chốt lời từng phần và kiểm soát tỉ trọng danh mục.

Chứng khoán chịu áp lực chốt lời gia tăng

Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng mang tính dẫn dắt hơn là lan tỏa. Động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi diễn biến tại nhóm ngân hàng có sự phân hóa. Thanh khoản vượt bình quân 20 phiên, cùng sự trở lại mua ròng của khối ngoại, cho thấy tâm lý và dòng tiền đang cải thiện, củng cố độ tin cậy của nhịp phục hồi.

VN-Index tiến sát cụm kháng cự của các đường trung bình dài hạn tại 1.755 - 1.775 điểm, áp lực chốt lời sau nhịp phục hồi nhanh từ đáy có thể gia tăng. Thị trường có thể phân hóa và rung lắc mạnh hơn.

TPS kỳ vọng quán tính tăng vẫn được duy trì trong ngắn hạn, song diễn biến có thể đan xen các nhịp rung lắc khi VN-Index kiểm định cụm kháng cự trên.

Trong khi đó, Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định sau hai phiên tăng liên tiếp, thị trường đang tiến gần vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu chậm lại và phân hóa hơn với xu hướng ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng hoặc triển vọng kết quả kinh doanh tích cực.

Vùng 1.780 - 1.800 điểm có thể là khu vực áp lực chốt lời gia tăng, khiến chỉ số cần thêm thời gian tích lũy trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng nhận định đây là ngưỡng cản cần theo dõi, nhà đầu tư không nên vội vàng mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng này.

Nhìn chung, thị trường vẫn có cơ hội duy trì đà hồi phục, nhưng sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu và dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt là những yếu tố cần thận trọng.

Tránh mua đuổi quanh 1.780 điểm

Trước khả năng VN-Index gặp áp lực tại vùng kháng cự, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời từng phần đối với những cổ phiếu đã phục hồi tốt.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tối ưu giá vốn bằng các nhịp lướt sóng ngắn hạn trên danh mục hiện có, tập trung vào các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

HSC khuyến nghị ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu dẫn dắt có dòng tiền tốt và triển vọng kinh doanh tích cực. Việc gia tăng vị thế nên được cân nhắc khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ hoặc kiểm định thành công nền tích lũy, thay vì mua đuổi khi cổ phiếu tăng mạnh. Nhà đầu tư cũng cần kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy.

SHS cho rằng dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường, bên cạnh các thông tin tích cực về lãi suất, kết quả kinh doanh quý 3-2026, VN-Index đang vượt lên giai đoạn giảm giá ngắn hạn.

Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các doanh nghiệp tốt, có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, công ty này không có khuyến nghị mua đuổi khi chỉ số hướng đến vùng giá quanh 1.780 điểm.

Những nhóm cổ phiếu đáng chú ý Chứng khoán ASEAN nhận định kịch bản cơ sở trong phiên 23-10 nghiêng về xu hướng dao động hẹp trước khi định hình rõ xu hướng vào cuối ngày. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỉ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.760 - 1.790 điểm. Nhóm các cổ phiếu ưu tiên là các ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

VN-Index thăng hoa hơn 22 điểm dù chứng khoán châu Á đỏ lửa VN-Index tăng hơn 22 điểm trong phiên 22-10, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vingroup và năng lượng, trái ngược với làn sóng bán tháo lan rộng tại nhiều thị trường chứng khoán châu Á.



